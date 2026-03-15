Ticaret Bakanı Bolat'tan "Dünya Tüketici Hakları Günü" mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat sonu itibarıyla 2,8 milyar lira tutarında 151 bin 292 uyuşmazlığın tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandığını bildirdi.
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'nü kutladı.
Bolat, tüketicileri koruma görevlerini, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 81 ildeki ticaret müdürlükleri ve Rekabet Kurumu ile güçlü koordinasyon içinde yürüttükleri bilgisini verdi.
Ülke genelinde başta il ticaret müdürlüklerinin denetim ekiplerince yaptıkları yoğun denetimlere dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
Bolat, tüketici hakem heyetlerine 2025'te 907 bin 515 başvuru yapıldığını, 12,4 milyar lira tutarında 849 bin 143 uyuşmazlığın karara bağlandığını bildirdi.
Bolat, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları sunulduğu 7 gün 24 saat çalışma esasıyla günde ortalama 1000 kişiye hizmet veren 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' ile 2025'te 471 bin 393 çağrı yanıtlandığına işaret ederek, bu yıl şubat sonu itibarıyla 70 bin 931 çağrının yanıtlandığı bilgisini paylaştı.
"Denetimlerimizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz"
Bakan Bolat, 2026 yılında da denetimlerini aynı kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda 2026'nın iki ayında yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürün denetlenmiş, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 631 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ramazan ayı ile şubat ve mart ayları içinde de ülke genelinde denetimlerimizi büyük bir titizlik ve yoğunlukla sürdürmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tüketicilerin haklarını güçlendirmek amacıyla ilgili mevzuatı sürekli geliştirdiklerine işaret eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:
"7 gün 24 saat esasıyla çalışmaya devam edeceğiz"
Bolat, 81 ilde faaliyet gösteren tüketici hakem heyetleri aracılığıyla vatandaşlardan gelen başvuruları hızlı, kolay ve ücretsiz şekilde çözüme kavuşturduklarını belirtti.
Ayrıca 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı', CİMER başvuruları ve dijital başvuru mekanizmaları sayesinde vatandaşların her an Bakanlığa ulaşabilmesini sağladıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti: