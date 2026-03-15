Tüketici en çok ayakkabı ve kıyafetten dert yandı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz yıl tüketicilerin en çok dert yandığı konu ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan giyim sektörünü mobil abonelikler ve kredi kartı ücretleri izledi.
Ticaret Bakanlığı'na geçen yıl ulaşan tüketici şikayetlerinde ilk sırayı ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri aldı. Tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na ulaştırıyor. Geçen yıl bakanlığa 223 bin 101 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine ise 907 bin 515 başvuru gelirken bunlardan 849 bin 143'ü karara bağlandı. Uyuşmazlığa konu ürünlerin değeri 12,4 milyar lira oldu. Yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında, en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Söz konusu ürüne yönelik yapılan başvurular toplam şikayetlerin yüzde 19,6'sını oluşturdu.
1,7 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ
Ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerini yüzde 4,75 ile mobil hat aboneliği, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu ve yüzde 3,11 ile internet aboneliğine yönelik şikayetler takip etti. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına bağlı ekipler denetim faaliyetlerini geçen yıl da hız kesmeden sürdürdü. Bu kapsamda, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşme ve uygulamalar konusunda vatandaşların ekonomik menfaatlerini olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik denetimler sonucu yaklaşık 1,7 milyar lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Günde 1.000 çağrı cevaplanıyor
- Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor. Tüketicilerin tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor. Günlük ortalama 1.000 başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2025'te 471 bin 393, bu yıl şubat ayı itibarıyla da 70 bin 931 çağrıya cevap verildi.