Tüketici en çok ayakkabı ve kıyafetten dert yandı

Ticaret Bakanlığı'na geçen yıl ulaşan tüketici şikayetlerinde ilk sırayı ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri aldı. Tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na ulaştırıyor. Geçen yıl bakanlığa 223 bin 101 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı. Tüketici hakem heyetlerine ise 907 bin 515 başvuru gelirken bunlardan 849 bin 143'ü karara bağlandı. Uyuşmazlığa konu ürünlerin değeri 12,4 milyar lira oldu. Yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında, en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Söz konusu ürüne yönelik yapılan başvurular toplam şikayetlerin yüzde 19,6'sını oluşturdu.