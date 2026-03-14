Kalkınma Yolu'yla 55 milyar dolar gelir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin bölgesel lojistik ağlarındaki rolünü güçlendirecek uluslararası projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ankara’da düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Uraloğlu, özellikle Irak’tan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun ekonomik etkilerine dikkat çekti. Uraloğlu, "Kalkınma Yolu’nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacağını öngörüyoruz. Projemiz, üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasını sağlayacak ve yine her sene 69-70 bin insanımıza iş imkanı oluşturacak" dedi. Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin finansman ve uygulama modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: "Projeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak'la yürütüyoruz. Kalkınma Yolu, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi."
ZENGEZUR'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Uraloğlu, Türkiye’nin Orta Asya ile bağlantısını güçlendirecek Zengezur Koridoru’nun da önemli projelerden biri olduğunun altını çizdi. Zengezur'un Türkiye tarafında 224 kilometrelik bölümde çalışmaların başladığını söyleyen Uraloğlu, "Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü tamamlandı. Bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan Türk dünyasına ve Uzak Doğu’ya erişmiş olacağız. Zengezur’a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur" şeklinde konuştu.
HİCAZ DEMİRYOLU CANLANDIRILACAK
Uraloğlu, Osmanlı döneminde inşa edilen ve uzun yıllar bölgesel ulaşımın önemli hatlarından biri olan Hicaz Demiryolu’nun yeniden hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü anlattı. Suriye’deki iç savaş nedeniyle hattın büyük bölümünün zarar gördüğünü kaydeden Uraloğlu, "Şam’dan Ürdün’e kadar olan kısmını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hattın neredeyse tamamı tahrip olmuş durumda. Belli bir bölümünü hayata geçireceğiz ve bunun için Suriye tarafıyla görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.
OTOYOL VE KÖPRÜLERDE YENİ MODEL
Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirileceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Söz konusu altyapıların satılmasının gündemde olmadığını belirten Uraloğlu, bakım maliyetlerini azaltacak alternatif işletme modellerinin ele alındığını paylaştı. “Oraların satılması zaten söz konusu değil. Otoyol ve köprüler devletin ve milletin” diyen Uraloğlu, belirli dönemlerde işletme hakkı devri yöntemiyle bakım maliyetlerinin özel sektör tarafından karşılanmasının değerlendirildiğini sözlerine ekledi.
32 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu
- Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş çalışmalarının sürdüğünü, 1 Nisan’da ilk sinyalin alınacağını söyledi. Türkiye’de 95 milyon cep telefonu bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bunların 32 milyonu 5G’ye uyumlu. Yaklaşık bir sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G’ye geçtikten sonra bu rakam daha da artacak" dedi. İki yıl içinde Türkiye’nin tamamının 5G kapsamasına alınmasının hedeflendiğine işaret eden Uraloğlu, ihale şartnamelerinde yerli ve milli teknoloji kullanımına öncelik verildiğini vurguladı. Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir metro hattı yapacaklarını da belirten Uraloğlu, "Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olacak, 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz" diye konuştu.