Kalkınma Yolu'yla 55 milyar dolar gelir

Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş çalışmalarının sürdüğünü, 1 Nisan’da ilk sinyalin alınacağını söyledi. Türkiye’de 95 milyon cep telefonu bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bunların 32 milyonu 5G’ye uyumlu. Yaklaşık bir sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G’ye geçtikten sonra bu rakam daha da artacak" dedi. İki yıl içinde Türkiye’nin tamamının 5G kapsamasına alınmasının hedeflendiğine işaret eden Uraloğlu, ihale şartnamelerinde yerli ve milli teknoloji kullanımına öncelik verildiğini vurguladı. Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir metro hattı yapacaklarını da belirten Uraloğlu, "Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olacak, 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz" diye konuştu.