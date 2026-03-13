İslam Memiş ‘top gibi oynayacaklar’ dedi altın için ilk kez net tarih verdi: Büyük vedalaşma için geri sayım başladı!

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve belirsizlik yatırımcıyı tedirgin ederken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten piyasaya bomba gibi düşen bir uyarı geldi. 2026 yılı için yatırımcıların psikolojisinin çok sağlam olması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Top gibi oynayacaklar" diyerek piyasadaki sert manipülasyonlara dikkat çekti. Gram ve ons altın için beklediği rekor seviyeleri duyuran uzman isim, yatırımcılar için "büyük vedalaşma" vaktinin yaklaştığını belirterek elindeki tüm varlıkları satacağı o net tarihi ilk kez açıkladı. İşte gram altında önce 10 bin TL'lik zirve, ardından gelecek 2 bin liralık büyük satış dalgasının detayları...
Orta Doğu'da 28 Şubat'ta patlak veren savaşın ardından dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, artan enflasyon endişeleri ve doların baskısı altında yön arayışını sürdürüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcıları için merakla beklenen kısa ve orta vadeli rekor seviyeleri açıkladı. Memiş, 2026 yılı için yatırımcılara çok kritik "psikoloji" uyarılarında bulunurken, elindeki varlıkları satacağı tarihi de ilk kez duyurdu.
Piyasada yönü ne belirleyecek? "İstikrar Yok"
Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini körüklerken, merkez bankalarının faiz indirim ihtimalleri zayıflamaya başladı. Artan Hazine tahvil getirileri ve güçlü doların baskıladığı altın piyasasını değerlendiren İslam Memiş, sürecin belirsizliğine dikkat çekti:
"Süreçle alakalı ne olacağı Trump'ın açıklamasına bağlı olacak. Yani süreç ne kadar ilerleyecek, hangi evreye ilerleyecek bu konuda piyasanın bir öngörüsü yok maalesef. O yüzden piyasanın bir öngörüsü olmadığı için de geniş bant aralığında dalgalanan istikrarlı fiyat olmayan bir piyasa var karşımızda."
Piyasalardaki sert dalgalanmalara vurgu yapan Memiş, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:
"Geniş bant aralığına bütün yatırım araçları sert bir şekilde dalgalanmaya devam ediyor. Piyasayı bir manipülasyon piyasasına çevirdiler. Mesela örnek verelim dün petrol fiyatlarında düşüşler vardı. Bugüne baktık %5- %6 civarında yükselişler var. Dün altın fiyatlarında yükselişler vardı. Bugün düşüşler var. Yani bir istikrar yok piyasalarda. Aynı şekilde borsalarda düşüşler, yükselişler geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor."
Gram altın için hedef 10 bin TL: Düşüşler kalıcı değil
Perşembe günü ons başına 5 bin 180 dolar seviyelerinde tutunan altına yönelik "dinlenme süreci" tanımlaması yapan Memiş, hem ons hem de gram altın için beklediği yeni rekor seviyeleri paylaştı:
"Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 5.181 dolar seviyesinde. Kabaca 5.080- 5.280 dolar aralığında oyalanıyor. Bu bant aralığındaki günlük dalgalanmalar devam ediyor. Gram altın şu anda 7.425 L. Kapalıçarşı piyasasında.7.350- 7.500 lira aralığında dalgalanan, kendine bir trend belirleyemeyen bir fiyatlama var. Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin, bu dinlenme sürecinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz."
"Petrol fiyatları yükseldikçe emtia fiyatları geriliyor ama savaş bittikten sonra bu sefer petrol fiyatlarında gerileme, altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bu fiyatlar tekrar yukarı yönlü hareketlerini de destekleyebilir. Hedefimiz kısa vadede 5.600 dolar seviyesi. Gram altın tarafı 8.500 TL seviyesi. Yılın ilk yarısında yine 10.000 TL rakamı, yine yılın ilk yarısında ons altında 6.000 dolar seviyesi yine hedef konumunda olmaya devam ediyor."
2026 yılı için tarihi uyarı: "Top gibi oynayacaklar"
2026 yılının yatırımcılar için büyük bir psikolojik sınav olacağının altını çizen uzman isim, yatırım stratejisini şu cümlelerle aktardı:
"Ocak ayındaki uyarılarımı anımsatmak isterim. 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcılarının psikolojilerinin çok sağlam olması lazım. Top gibi oynayacaklar onlarla. 2026'da altın ve gümüşten para kazanmak yok. Varlıklarına sahip çıkacaksın."
"Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak kullanacaklar. Grafik bu yıl zikzak olacak. Yani istikrarlı bir düşüş veya yükseliş olmayacak. Fiyat aşağı yukarı gidip gelecek."
"Bu yüzden 2 türlü yatırımcılar var. Al satçılar ve al yatçılar. Biz al yatçıyız. Ne yapıyoruz. Elimizdeki malın fiyatına bakmıyoruz, miktarına bakmıyoruz."
Altın satışı için haziran ayını işaret etti
Yatırımcıların en çok merak ettiği "Ne zaman satmalıyız?" sorusuna da net bir yanıt veren Memiş, beklediği büyük zirve ve ardından gelecek sert düşüşü (altın vuruş) şu sözlerle duyurdu:
"Tabi ki biz de onlarla vedalaşacağız. Ne zaman? Haziran ayında. Biz de altınlarımızla gümüşlerimizle vedalaşacağız. Bizim beklediğimiz ons altında 5.800-6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyeleri gelince vedalaşacağız."
"Bu sevilerden sonra ons altında 2 bin dolarlık bir satış olabilir. Benim beklentim bu yönde. Ons altında altın vuruşu yaptıklarında gram altında da 2 bin lira bir düşüş olacaktır. Ama oraya daha var. Zamanı gelince sizi tekrar uyaracağım."
Gümüş yatırımcısına acı reçete: "Aylarca bekleyecekler"
Son olarak gümüş piyasasındaki sert satış dalgasına ve şişen fiyatlara değinen Memiş, gümüş yatırımcıları için sabır sürecinin devam ettiğini belirtti:
"Daha önce de gümüş yatırımcılarını uyardım. 122 dolar seviyesinden gümüş aldılar, o balonu patlattılar. Dedim ki aylarca bekleyecek gümüş yatırımcılar. Nihayetinde öyle oldu. Yine aylarca bekleyecekler bence gümüş yatırımcıları."
"Yüzde 3,23 civarında bir satış var. Gümüş ons fiyatı 85 dolar seviyesinde, gram fiyatı ise 121 lira seviyesinde. Bekleyeceksiniz biraz daha yapacak bir şey yok. Bizim paramızla pahalı. Biz yine düşüş bekliyoruz. Umarım hazirana kadar 96 ve 109 dolar seviyesi gelirde kurtulursunuz. O fırsatlar gelirse kurtul, gelmezse bekleyeceksiniz yapacak bir şey yok."