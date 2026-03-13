İslam Memiş ‘top gibi oynayacaklar’ dedi altın için ilk kez net tarih verdi: Büyük vedalaşma için geri sayım başladı!

"Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak kullanacaklar. Grafik bu yıl zikzak olacak. Yani istikrarlı bir düşüş veya yükseliş olmayacak. Fiyat aşağı yukarı gidip gelecek."





"Bu yüzden 2 türlü yatırımcılar var. Al satçılar ve al yatçılar. Biz al yatçıyız. Ne yapıyoruz. Elimizdeki malın fiyatına bakmıyoruz, miktarına bakmıyoruz."