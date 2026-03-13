Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri başlıyor: İşte ödeme takvimi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emeklinin maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Belirlenen programa göre emeklilerin maaş ve ikramiyeleri farklı tarihlerde banka hesaplarına yatırılacak. SSK kapsamında ödemeler yarın itibarıyla başlarken, diğer emekliler için de gün gün ödeme planı açıklandı.

SSK kapsamındaki ödemeler yarın başlıyor

SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve bayram ikramiyesi alan emekliler için ödeme süreci yarın başlayacak. Maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20’si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri yarından itibaren banka hesaplarına aktarılacak.

Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin maaş ve ikramiyeleri 15 Mart’ta hesaplarına yatırılmış olacak. Ödeme günü 24, 25 ve 26 olan SSK emeklilerine ise 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi

Bağ-Kur (4B) kapsamında gelir ve aylık alan emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri de belirlenen takvime göre hesaplara yatırılacak.

Buna göre ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerine 17 Mart’ta, ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise 18 Mart’ta maaş ve ikramiye ödemeleri yapılacak.

Emekli Sandığı ödemesi tek seferde yapılacak

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde ödenecek. Bu kapsamda ödemeler 19 Mart 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına aktarılacak.



