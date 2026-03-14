Türk gemisi Hürmüz’ü geçti

İran ile ABD-İsrail savaşı sonrası küresel enerji ve ticaret hattının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda günler süren bekleyişin ardından ilk Türk bağlantılı gemi geçiş yaptı. Rozana isimli kuru yük gemisi boğazdan geçerek bölgedeki deniz trafiğinde kilidin çözülmesine öncülük etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'nın Tahran ile temas halinde olduğunu ve geminin İran yakınlarında bekleyen 15 Türk sahipli gemiden biri olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Orada 15 gemi vardı, İran limanını kullanan bir tanesi için İran yetkililerinden izin aldık ve geçti" diye konuştu. Belize bandıralı dökme yük gemisi Rozana, İran’ın Ras Bahrgan limanından hareket ederek Hürmüz Boğazı’nı aşmış oldu.

AIS denizcilik verilerine göre geminin nihai rotasının Süveyş Kanalı olduğu belirtilirken, gemi şu anda Doğu Afrika açıklarında seyrini sürdürüyor. Bölgede yaşanan güvenlik krizinin ardından boğazın geçişe fiilen kapanması nedeniyle 14 gemide bulunan 171 Türk gemi insanı günlerdir Hürmüz’ü geçmek için bekliyordu. Rozana’nın geçişi, bu gemiler için de yeni bir sürecin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyor. Rozana, uluslararası dökme yük ticaretinde faaliyet gösteren orta ölçekli bir kuru yük gemisi olarak biliniyor. Yaklaşık 186 metre uzunluğundaki gemide genellikle tahıl, kömür, demir ve gübre gibi dökme yükleri taşınıyor. Rozana’nın Belize bayrağı taşıması denizcilik sektöründe yaygın olan “kolay bayrak” uygulamasından kaynaklanıyor. Birçok ticari gemi düşük vergi, daha esnek denizcilik mevzuatı ve daha hızlı sicil işlemleri nedeniyle Belize, Panama veya Liberya gibi ülkelerin bayrağını kullanabiliyor. Ancak geminin ticari yönetiminin Türk olduğu belirtiliyor. Rozana’nın geçişi, bölgede bekleyen diğer ticari gemiler için kritik bir işaret olarak değerlendiriliyor. Gemiler geçiş için bekleyişini sürdürüyor.