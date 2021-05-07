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Ekonomi Türkiyenin ilk uçak gemisinde kullanılacak TB3 SİHAları ilk kez Haluk Bayraktar paylaştı
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk uçak gemisinde kullanılacak TB3 SİHA'ları ilk kez Haluk Bayraktar paylaştı

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların görüntüsünü ilk kez paylaştı. 3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin ilk uçak gemisinde kullanılacak TB3 SİHAları ilk kez Haluk Bayraktar paylaştı
Türkiye'nin ilk uçak gemisinde kullanılacak TB3 SİHA'ları ilk kez paylaşıldı.

Savunma sanayide yerli ve milli üretimlere hız kesmeden devam ediliyor. Dünyaya parmak ısırtan İHA ve SİHA'lar için birçok ülke sıraya girmiş vaziyette. Son olarak Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA’ların görüntüsünü ilk kez paylaştı.

3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi de görüldü. Ayrıca kanatların kırılım noktaları da dikkat çekti.


Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek
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Bayraktar TB3 SİHA’nın özellikleri paylaşıldı: Kanatları katlanabilecek

Uçak gemisine inip kalkabilecek

Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.

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