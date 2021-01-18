Ekonomi Türkiyenin yerli ve özgün tabancası SAR 9X ABDde 2020nin en iyi tabancası seçildi
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin yerli ve özgün tabancası SAR 9X ABD'de 2020'nin en iyi tabancası seçildi

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen SAR 9X, ABD'de "2020 Yılının En İyi Tabancası" seçildi. Tabanca alanında uzman Amerikalı editörler ve ateşli silahlar eğitmenleri, detaylı teknik testler sonucu oyunu SAR 9X'den yana kullandı.

Haber Merkezi AA
SAR 9X
SAR 9X

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve "Türkiye’nin özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de "2020 Yılının En İyi Tabancası" seçildi.

Detaylı teknik testler uygulandı

Editors' Choice Award'da, SAR 9X'in yanı sıra dünyanın önde gelen silah üreticilerinin en iyi tabancaları değerlendirmeye alındı. Değerlendirme, ABD silah dünyasının önde gelen isimlerince silahların uygulamaya dayalı teknik testlere tabi tutulması yöntemiyle yapıldı.

Oylama sonucu, Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilen SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, birinciliği elde etti.

SAR 9X'i farklı kılan özellikler

Ödülü kazanan ve Türkiye'nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X, düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor.

Seri atışlarda daha iyi grupman imkanı

Üç farklı ebatta değiştirilebilir arka sırtlık ve kabza yan kapakları sayesinde kullanıcıya ergonomik tutuş kolaylığı sağlayan SAR 9X, kapak üzerindeki soğutma kanalları sayesinde seri atışlarda namlunun hızlı soğumasına olanak sağlayarak daha iyi grupman imkanı da sunuyor.

Tetik emniyeti özelliği

Yine tetik emniyeti özelliği ile tetik çekilmedikçe iğneyi bloke ederek silahın ateş almasını engelleyen SAR 9X, kırmızı nokta tetik göstergesi ile mekanizmanın kurulu olduğunu da gösteriyor.

  • 2020 Editors' Choice Award oylamasında SAR 9X için oy kullananlar arasında, dünyaca ünlü ateşli silahlar eğitmeni ve Guns dergisi editörü Massad Ayoob, Tactical Life'tan Dave Bahde, Guns Ammo'dan Chris Mudgett ve Gun Digest'den Mike Dickerson gibi pek çok uzman yer aldı.

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