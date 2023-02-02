Türkiye'ye en çok ziyaretçi Almanya'dan geldi

2022 yılı Türkiye turizmi için rekorlar yılı oldu. Turizm geliri 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu. Yabancı ziyaretçi sayısında 2022'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,33 artış oldu.2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 71,07 artışla 51 milyon 387 bin 513 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

Almanya zirvede

Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında, 5 milyon 679 bin 194 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı.

Rusya ikinci sırada

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,74 artışın olduğu Almanya'yı, yüzde 11,74 artış ve 5 milyon 232 bin 611 kişiyle Rusya, yüzde 7,56 artış ve 3 milyon 370 bin 739 kişiyle İngiltere takip etti. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'yi 2022'nin aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,79 arttı ve 2 milyon 399 bin 441 olarak gerçekleşti.

Hedef 60 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, turizmde 5 yıllık hedefleri paylaştı. Ersoy, 2023 yılında 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedeflendiğini açıkladı. Bakan Ersoy, yürütülecek tanıtım faaliyetleri, devreye alınacak yeni destinasyon ve turizm çeşitliliğiyle 2028 yılında turist sayısının 90 milyona, toplam gelirin 100 milyar dolara çıkarılacağını belirtti. 2023’te turizm gelirlerinde yüzde 21 artış yaşanacağını anlatan Bakan Ersoy, “Çok ciddi artışı bir sonraki yılda da yapacağız. 2024 yılında 68 milyar dolara, 2025’te 77 milyar dolar, 2026’da 85,3 milyar dolar, 2027’de 93 milyar dolar ve 2028 yılında 100 milyar dolar geliri hedefliyoruz.” dedi.



