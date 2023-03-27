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Ekonomi

Twitter batıyor mu? Şirketin kasada dört aylık parası kaldı

Sosyal medya Platformu Twitter'ın yazılım kodunun internete sızdırıldığı ortaya çıktı. Şirketin sahibi Elon Musk ise çalışanlara gönderdiği eposta'da kasada dört aylık para kaldığını yazdı. Twitter için 44 milyar dolar ödeyen Musk'ın mailine göre şirketin değeri ise 20 milyar doların altına indi.

14:02 . 27/03/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Twitter'ın sahibi Elon Musk çalışanlarına gönderdiği emailde şirketin mali krizde olduğunu açıkladı. Sızdırılan e-posta'da, sirket personeline hisse senetleri konusunda bilgilendirme yapan Musk "kasadaki paranın bitmesine yaklaşık 4 ay kaldı" diye yazdı. Çalışanlara ödenecek "hisse senedi hibelerinin tekrar gözden geçirileceğini belirten Musk, İşimiz zor ancak, şirketin değerini on kat artırıp 250 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

Yarı yarıya düştü

Musk'ın, Bu ifadeleriyle "44 milyar dolara aldığı uygulamanın değerinin yaklaşık 20 milyar dolara düştüğünü itiraf ettiği belirtiliyor.

Elon Musk gerekirse çalışanların hisselerini kendisinin satın alabileceğini vurguladı. Musk'ın bu şekilde Twitter'ın değerini artırmaya çalışacağı ifade ediliyor. Twitter için 46 milyar dolar ödeyen Musk, 'ücretli mavi tık' uygulaması başlatmış, şirketteki çalışan sayısını da 7 bin 500'den yaklaşık 2 bine indirmişti.

İnternette sızdırıldı

Öte yandan Twitter kodunun bir kısmının internete sızdırıldığı ortaya çıktı. 'İfade Özgürlük Sevdalısı' adlı bir kullanıcının, twitter kodunu, yazılım paylaşım platformu Github'da yayınlandığı bildirildi. Durum Kaliforniya'daki bir mahkemeye sunulan belgeler yoluyla ortaya çıktı. Twitter'ın talebi üzerine kodun platformdan kaldırıldığı açıklandı.





#twitter
#elon musk
#abd
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