UBER için ilk açıklama: Yerli ve milli bir yazılımla yola devam etmek istiyoruz

Taşımacılık konusunda Türkiye'nin son yıllardaki en önemli ikilimlerinden biri hiç şüphesiz sarı taksi ile UBER çekişmesiydi.

Kimi zaman yasa değişikliklerine, kimi zaman kavgalara kimi zaman da karşılıklı protestolarla ilerleyen süreç UBER Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

Uber, "İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

VIP minibüsleri kullanmayacağız

Kararın ardından UBER'in Türkiye'deki en yetkili ağızlarından biri olan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Kayıhan Magriso, ilk açıklamasını yenisafak.com'a yaptı.

Karar gereği VIP minibüslerle hizmet veremeyeceklerini anlatan Magriso, "Sarı taksi ve turkuaz renkli araçlarımızla hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Metin Kayıhan Magriso.

UBER'in Türkiye'deki müşteri memnuniyeti oranının yüzde 99 olduğuna ve bunu hiçbir şirketin yakalayamadığına işaret eden Magriso, şunları söyledi:

"Biz en güzel şekilde vatandaşlara hizmet vermeye devam etmek istiyoruz.

Bugün gelinen noktada taksiler günlük 70 bin yolcuyu UBER uygulamasıyla taşıyor. Aslında sarı taksi-UBER gerginliği son dönemlerde azalmıştı çünkü onlar da bu işten çok kazançlı çıkıyordu. Ancak lobi bu gerçeğin açıklanmasına izin vermedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Binali Yıldırım ile yarın bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydeden Magriso, şöyle devam etti:

"Biz, Sayın Yıldırım'a 'ne istediğimiz' sorusunun net bir şekilde yanıtını vereceğiz.

"Talebimiz yerli ve milli bir yazılım"

Talebimiz, yerli ve milli bir yazılımla bu sistemin devam etmesi. Biz, ülkemizin yöneticilerinden gelecek tekliflere de açığız.

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Aslına bakarsanız UBER de tamamen yerli bir firma gibi hareket ediyordu. Ancak madem ki bir sorun var, o zaman yerli bir şirket üzerinden tamamen yerli ve milli bir sistem kurulsun ve sistem yoluna devam etsin.

Binlerce kişinin evine ekmek götürdüğü bir sistemden bahsediyoruz. Kimse zorda kalmasın ve vatandaşların çok memnun olduğu bu sistem yoluna yasaların uygun gördüğü bir şekilde devam etsin. Niyetimiz bu. Eğer yerli ve milli bir yazılım gelirse, bizim de sorunlarımız çözülmüş olur ve kazanan vatandaş olur."