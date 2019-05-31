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Ekonomi UBER İstanbulda minibüs faaliyetlerini durdurdu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

UBER, İstanbul'da minibüs (UBERXL) faaliyetlerini durdurdu

UBER İstanbul'da minibüs faaliyetlerini durdurdu

UBER, İstanbul'da Uber XL faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. UBER'den yapılan açıklamada İstanbul'da sarı ve turkuaz taksiler ile hizmete devam edileceği belirtilirken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışma isteği de vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UBER aracı.
UBER aracı.

Uber Türkiye'de sadece ticari taksiler aracılığıyla hizmet verecek. Uber'den yapılan açıklamaya göre Uber XL faaliyetleri son buldu. Uber'den hizmet almak isteyenler sarı ve turkuaz renkli taksileri tercih edecek.

Uber'den şu açıklama yapıldı:

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.

4 MİLYON KULLANICI

Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

BUGÜN İTİBARİYLE DURDURULDU

Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

  • Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.

Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz.

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