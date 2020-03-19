Ekonomi Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı Mağazalar geçici olarak kapatıldı
İŞ DÜNYASI

Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapatıldı

Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalar geçici olarak kapatıldı

Boyner Büyük Mağazacılık, koronavirüs (COVID-19) salgınını yavaşlatma ve toplumda bilinç oluşturmanın sorumluluğu gerekçesiyle, istihdam ve çalışan hakları konusunda hassasiyetini korumak amacıyla, Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Boyner.
Foto/arşiv: Boyner.

Koronavirüsün küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında en üst seviyede önlemler aldığını duyuran Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi.

Boyner Büyük Mağazacılık, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetini koruduğunu, Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı.

Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler
FOTOĞRAF 29
Title
Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 92,4 olarak gerçekleşti.
Title
Tahıl ürünlerinde en yüksek yeterlilik oranı yüzde 100'ü bulan buğdayda iken bakliyat grubundaki nohutta ise bu oran yüzde 114'ü aşıyor.
Title
Yine patates, yağlı tohum kolza, pamuk, şeker pancarı, turunçgiller ve sebze ürünlerinde üretimin iç talebi karşılama oranı yüzde 100'ü aşıyor.
Title
İşte ​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2018-2019 verilerine göre Türkiye'de üretilen ürünlerin iç talebi karşılama oranları...
Title
Bloomberg'te yer alan habere göre; Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100,5.
Title
Yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,7.
Title
Mısırın yeterlilik derecesi ise yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.
Title
Pirinçte yeterlilik oranı yüzde 69,2 oldu.
Title
Kuru baklagillerde yeterlilik oranı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.
Title
Kuru baklagillerin alt başlıklarına bakıldığında ise kuru fasulyede yeterlilik oranı yüzde 72.
Title
Kırmızı mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 74,9.
Title
Yeşil mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 86,8 seviyesinde.
Title
Nohutta ise söz konusu oran yüzde 114 düzeyinde gerçekleşti.
Title
Patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,3 olarak gerçekleşti.
Title
Kuru soğanda yeterlilik oranı ​yüzde 97,4 oldu.
Title
Yağlı tohumlar tarafında ise Kolzada yüzde 132,9 yeterlilik oranı.
Title
Ayçiçeğinde yeterlilik oranı yüzde 66,4.
Title
Pamukta yeterlilik oranı yüzde 104,3.
Title
Soyada sadece yeterlilik oranı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.
Title
Şeker pancarında yeterlilik derecesi yüzde 100 olan Türkiye'nin şeker yeterlilik derecesi ise yüzde 89,4 düzeyinde.
Title
Sert kabuklu meyvelerde, 2018-2019 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti.
Title
Bademde yeterlilik derecesi yüzde 82,3 olarak gerçekleşti.
Title
Cevizde yeterlilik oranı yüzde 74,2 oldu.
Title
Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında (Portakal, limon, mandalina ve greyfurt) kendine yeterliliğinin olduğu görüldü.
Title
Türkiye'nin toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretiminden karşılanırken, çayın yeterlilik derecesi yüzde 96,8 oldu.
Title
Toplam sebze ürünlerinde, 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,4 oldu.
Title
Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 113,8 oldu.
Title
Domateste yeterlilik oranı yüzde 110,6.
Title
Sakız kabakta ise yüzde 109,1 olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler
Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan panik sonrasında marketlerdeki bir çok ürün bitecek endişesi ile tüketilirken üreticilerden ise söz konusu ürünlerin arzında ve stoğunda hiç bir problem olmadığına ilişkin peşe peşe açıklamalar geliyor. TÜİK'in Bitkisel Ürün Denge Tabloları 2018-2019 verileri de tahıl, bakliyat, çay, sebze, meyve ve kuruyemişler de Türkiye'nin hangi noktada olduğunu gözler önüne seriyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'de üretilen çok sayıda ürün iç talebi fazlasıyla karşılıyor.


Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
3 AVM kapılarını kapattı

3 AVM kapılarını kapattı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.
Taahhütnamevermeyenlere de yatırılacak

Taahhütname
vermeyenlere de yatırılacak

TBB'den emeklilere maaş promosyonu müjdesi.
Savaşta gibiyiz

Savaşta gibiyiz

​İtalyan doktorlar isyan etti.
Cem Özdemir de pozitif çıktı

Cem Özdemir de pozitif çıktı

​Almanya'daki salgında bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi.
Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.

Tüketilenden<br>fazla üretilen ürünler

Tüketilenden
fazla üretilen ürünler

​Türkiye'nin hangi noktada olduğu gözler önüne serildi.
Yarın dönmeye de<br>hiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

Bakan Selçuk velilerin merak ettiği tüm soruları cevapladı.

Ligler <br>ertelenecek mi?

Ligler
ertelenecek mi?

Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüşüyor.
Sevindiren haberler <br>peş peşe geliyor

Sevindiren haberler
peş peşe geliyor

Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Tüm ücretler <br>bir ay kaldırıldı

Tüm ücretler
bir ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
9 sınavın <br>tarihi ertelendi

9 sınavın
tarihi ertelendi

​ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelledi.
18 yılla yargılanacak

18 yılla yargılanacak

​Çantasında "Heptacosanol" adlı madde bulundu...
İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
Hızla sonuçlandırılmalı

Hızla sonuçlandırılmalı

​Türkiye Bankalar Birliği'nden destek açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.