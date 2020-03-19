Ünlü mağazalar zincirinden koronavirüs kararı: Mağazalar geçici olarak kapatıldı

Koronavirüsün küresel olarak gündeme geldiği günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında en üst seviyede önlemler aldığını duyuran Boyner, salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara verdi.

Boyner Büyük Mağazacılık, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetini koruduğunu, Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıkladı.