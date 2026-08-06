Ünlü süt markası Kebir'in kurucusu Hacı Avni Karadeniz hayatını kaybetti
11:24, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:31, 06/08/2026, Perşembe
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Hacı Avni Karadeniz
Kebir Süt’ün kurucusu ve Trabzonlu iş adamı Hacı Avni Karadeniz vefat etti. Karadeniz'in cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Vakfıkebir Merkez Yenii Camii'nde kılınacak.
Türkiye’nin bilinen süt ürünleri markalarından Kebir Süt’ün sahibi, Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin kurucu isimlerinden Hacı Avni Karadeniz vefat etti.
Hacı Avni Karadeniz için 6 Ağustos 2026 Perşembe günü öğle namazının ardından Vakfıkebir Merkez Yeni Camii’nde cenaze namazı kılınacak.
Karadeniz’in naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Caferli Mahallesi Aşağı Camii yanında bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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