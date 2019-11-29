Uzmanından sürücülere kışlık araç bakımı uyarısı: Kalitesiz yağ kullanmayın

Motorlu araçların hem sık arıza yapmaması hem de yakıt tasarrufu için kışlık bakımlarının önemli olduğu vurgulandı. Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, motor yağının kaliteli olması da bir o kadar hayati önem taşıyor. Araçların motor sıvısına konulması gereken antifrizin de havaların soğumadan önce konulması gerektiği belirtildi. Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 3 ile 5 bin lirasına kadar masrafa yol açabiliyor.

Kırıkkale’de kışı sorunsuz yaşamak isteyen sürücüler lastik, motor, silecek, klima, filtre ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerinin yolunu tuttu.

İHA Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, motor yağının kaliteli olması da bir o kadar hayati önem taşıyor.

"Özellikle sıvı bakımlarını yaptırsınlar"

Sürücülere tavsiyelerde bulunarak araçlarının bakımlarını aksatmamalarını gerektiğini ifade eden oto tamir ustası Gazi Kuyumcu, “Yazlık ve kışlık bakıma girsinler mutlaka. Kışın özellikle zorlu hava şartlarında aracın daha iyi çalışması, yolda bırakmaması, donmaması, kaloriferin daha iyi ısınması için mutlaka antifriz ve cam suyu yağ bakımlarını mutlaka yaptırsınlar. Mutlaka ve mutlaka faydasını göreceklerdir. Özellikle sıvı bakımlarını yaptırsınlar” dedi.

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"Araç donduğu zaman maliyet çok yükselebiliyor"

Kışlık lastiklerinin 1 Aralık’tan sonra mecburi olduğunu belirten Kuyumcu, şöyle konuştu:

“Aracın en hassas olduğu kış şartlarında motor soğutma sıvısı antifriz dediğimiz onu mutlaka bakımını yaptırmaları lazım. Cam suyu konulması lazım donmaması için. Kışın en önemli şey sıvı bakımları ve yağ bakımları. Cam suyu ve vakumlu lastik. Araç donduğu zaman maliyet çok yükselebiliyor. Şu anda bir antifriz 80-100 lira civarında mal oluyorsa donduğu zaman bu 3 bin lira 5 bin lira gibi bir rakama çıkabiliyor. Kapak çatlatma, motor bloğu çatlatma, conta yakma, hortumu, motoru, devridaimi patlatabilir. Maliyeti 10 katına 20 katına çıkabiliyor.”

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İHA Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 3 ile 5 bin lirasına kadar masrafa yol açabiliyor.

“Kalitesiz yağ kullanmayın”

Kalitesiz yağ kullanılmaması gerektiğini kaydeden Kuyumcu, “Kalitesiz yağ kullandığımız zaman aracın motorunda çok aşınma, yağ eksiltme, motora zara verebilir ve kötü sonuçlanır. Yağın kalitesi çok önemli özellikle marka yağ kullanılsın. Kötü yap kullandığımız zaman motoru aşındırır, zarar verir, yağ eksiltme, motorda ses gibi sorunlarla karşılaşırsınız. Onun için motor yağının kaliteli olmasına dikkat edin” şeklide konuştu.

FOTOĞRAF 25 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye’de toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyon 132 bin 670'e yükselirken, 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 257 bin 586 adet yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. İlk kez trafiğe kaydedilen araçların renk ayrımlarının da yapıldığı verilere göre, Türkiye'de Eylül ayı itibariyle trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53,7'sinin beyaz renkte olduğu belirtildi. Buna göre, trafiğe yüzde 53,7 oran ile 138 bin 347 adet beyaz renkte, yüzde 24,1 oran ile 62 bin 80 adet gri renkte, yüzde 7 oran ile 18 bin 39 adet siyah renkte, yüzde 5,6 oran ile 14 bin 394 adet kırmızı renkte ve yüzde 9,6 oran ile 24 bin 726 adet diğer renklerde araç kaydı yapıldı. BEYAZ ARAÇ ÇİZİKLERİ GÖSTERMİYOR <br> <br> Beyaz aracın vatandaşlar tarafından tercih edilme sebeplerini anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 60-70 kadarı beyaz renkte üretiliyor. Beyazdan sonra da siyah ya da füme renkler tercih ediliyor... Siyah renk daha çok cip tarzı araçlarda ve daha çok D segment dediğimiz, makam aracı boyutundaki büyük araçlarda tercih ediliyor. Halkın kullandığı beyaz renkli araçlar ise genelde B ve C segment araçlarda daha çok tercih ediliyor... Bunun başlıca iki sebebi var. Birincisi, malum yollarda toz, toprak sebebiyle çabuk kirlenme olayının getirdiği külfet ya da eziyet diyebiliriz. Aracın kirli durması ya da araca çizilme, tırnak izleri gibi bir zarar verildiğinde siyah araçlarda daha belirgin olurken, beyaz araçlarda bu fazla belli olmuyor. Birinci sebep bu... İkinci sebep ise, beyaz dışındaki diğer renklerde, araçların güneş ısısını emmesi ve içerideki insanlara zarar vermesi, daha sıcak olması diyebiliriz dedi. OTOMOTİV MARKALARI METALİK RENKLERDEN YÜKSEK ÜCRET ALIYOR <BR> <BR> Otomotiv markalarının farklı renklerdeki araçları daha yüksek fiyata sattığını söyleyen Batı, şöyle konuştu: Beyazın dışındaki ya da opak renkler dediğimiz siyah ve kırmızı renklerin dışındaki metalik renk araçlarda, diğer renkli araçlarda boya ücreti daha fazla oluyor. Bazı markalarda özellikle metalik renk ücretini fazladan istiyorlar... Genellikle halk beyaz renk araçları tercih ettiği için opak renkteki araçlar bin-bin 500 TL daha ucuz oluyor. Bizim gibi otomotiv işindeki, mesleği galericilik olan arkadaşlarımız genelde bütün tanıdıklarına beyaz renk araç almalarını tavsiye ederler... Koyu renkler de tabii ki satılıyor. Onların da alıcıları var. Fakat koyu renklerde bekleme oranı beyaza göre daha fazla oluyor. Beyaz araçlar daha hızlı satılıyor. Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor Türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor - TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılında yurt genelinde trafiğe kaydedilen 257 bin 586 otomobilin yüzde 53,7'si beyaz renkte satın alındı. Beyaz rengi yüzde 24,1 ile gri ve yüzde 7 ile siyah renkli otomobiller izledi.

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