Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz."

Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz #SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık.🚀



2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz. pic.twitter.com/Nr4lmq9H4h REKLAM November 6, 2021

Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.

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OYNAT 04:22 Yerli S-400 SİPER geliyor: Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek Savaş gemisi ve uçağı ile yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu ulusal hava savunma sistemi projesi: SİPER..

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FOTOĞRAF 22 Türkiye'nin satın aldığı bazı kritik silahlar dış politikada dengeleri de değiştiriyor. Bunlardan biri ise Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri. S-400 üzerinden ABD'den yaptırım tehditleri gelirken sevindirici haber ise Hisar projesinden geldi. Hisar-A'da üretim başlarken Hisar-O+’da ise son testler gerçekleştirildi. Proje, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi. Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan HİSAR-A+ 360 derece etkinlik sağlıyor. Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor. HİSAR-A+, sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor. Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor. Çift kademeli roket motoruna sahip füze sisteminde ataletsel navigasyon ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık da yer alıyor. HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi. Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı. Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu. Hisar-A'da testlerin ardından seri üretim başlarkenHisar-O'da da son testler gerçekleştirildi. Orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında geliştirilen Hisar-O'nun önleme menzili ise 25 km'ye kadar çıkıyor. HİSAR-A’nın 2021’de, HİSAR-O’nun ise 2022’de Silahlı Kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Projenin en kritik ayağında yer alan ve S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar-U'da ise çalışmalar sürüyor. 150 km arasında menzile sahip olacak Siper, hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacak. HİSAR-U, HİSAR-A ile HİSAR-O sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve Aktif Radar Arayıcı ile Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı başlığa sahip olacak Sistemin, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor. HİSAR-U’nun geliştirilmesinin ardından, daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar devam edecek. İlk prototip çalışmasının 2022’de tamamlanması öngörülen Siper’in, 2025-2026 yıllarında envantere girmesi planlanıyor. Yerli S-400 geliyor: Menzili 150 km olacak! Savaş gemisi ve uçağı ile yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Hava Savunma Sistemi Hisar projesinde ortaya konulan Hisar-A+'da seri üretim başlarken Hisar-O+'da ise son testler gerçekleştirildi. Sıra patriot ve S-400 gibi savunma sistemlerinin yerine geçecek olan Hisar-U'ya geldi. SİPER projesi kapsamında gerçekleştirilen Hisar-U'nun menzili 150 km'ye kadar çıkacak.



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