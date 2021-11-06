Ekonomi Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi
SAVUNMA SANAYİ

Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in atış testi başarıyla yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi
Siper füzesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

  • "Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz."

Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.

Yerli S-400 SİPER geliyor: Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
OYNAT 04:22
Yerli S-400 SİPER geliyor: Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Savaş gemisi ve uçağı ile yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu ulusal hava savunma sistemi projesi: SİPER..

Yerli S-400 geliyor: Menzili 150 km olacak!
FOTOĞRAF 22
Title
Türkiye'nin satın aldığı bazı kritik silahlar dış politikada dengeleri de değiştiriyor. Bunlardan biri ise Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri.
Title
S-400 üzerinden ABD'den yaptırım tehditleri gelirken sevindirici haber ise Hisar projesinden geldi. 
Title
Hisar-A'da üretim başlarken Hisar-O+’da ise son testler gerçekleştirildi.
Title
Proje, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi.
Title
Testleri başarıyla şekilde tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.
Title
Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan HİSAR-A+ 360 derece etkinlik sağlıyor.
Title
Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.
Title
HİSAR-A+, sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.
Title
Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.
Title
Çift kademeli roket motoruna sahip füze sisteminde ataletsel navigasyon ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık da yer alıyor.
Title
HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sisteminin maksimum menzil ve irtifada etkinliği yüksek hızlı hedef uçağın başarılı bir şekilde imhasıyla test edildi. 
Title
Atışlı test kapsamında, sistem üzerindeki radar ile hedef tespit ve takip edildi, komuta kontrol sisteminden angajman başlatılarak, atış kontrol sistemiyle en uygun zamanda füze otomatik olarak ateşlendi.
Title
Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tarafından sağlanan veriyle füze hedefe güdülerek, terminal safhada arayıcı başlık ile hedefe yaklaştı.
Title
Füze harp başlığının patlatılmasıyla hedefi isabetli bir şekilde vurdu.
Title
Hisar-A'da testlerin ardından seri üretim başlarkenHisar-O'da da son testler gerçekleştirildi.
Title
Orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere nokta ve bölge hava savunması kapsamında geliştirilen Hisar-O'nun önleme menzili ise 25 km'ye kadar çıkıyor.
Title
HİSAR-A’nın  2021’de, HİSAR-O’nun ise 2022’de Silahlı Kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.
Title
Projenin en kritik ayağında yer alan ve S-400 ile Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi olan Hisar-U'da ise çalışmalar sürüyor.
Title
150 km arasında menzile sahip olacak Siper, hava soluyan bütün hedeflere karşı etkili olacak.
Title
HİSAR-U, HİSAR-A ile HİSAR-O sistemlerinde de olduğu gibi dikey atış yeteneğine, dikey atış esnasında azami etkinlik sağlayan çift darbeli motora ve Aktif Radar Arayıcı ile Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı başlığa sahip olacak
Title
Sistemin, dikey atım yeteneği sayesinde kara platformlarına ek olarak deniz platformlarında da kullanılabileceği değerlendiriliyor.
Title
HİSAR-U’nun geliştirilmesinin ardından, daha uzun menzilli füze sistemi için çalışmalar devam edecek. İlk prototip çalışmasının 2022’de tamamlanması öngörülen Siper’in, 2025-2026 yıllarında envantere girmesi planlanıyor.
Yerli S-400 geliyor: Menzili 150 km olacak!
Savaş gemisi ve uçağı ile yeni nesil İHA ve SİHA'ların ardından en kritik adımlardan biri daha hayata geçiriliyor. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye dayatılan yaptırım tehditlerinin ardından ilk milli ve yerli hava savunma füze sisteminde sona gelindi. Hava Savunma Sistemi Hisar projesinde ortaya konulan Hisar-A+'da seri üretim başlarken Hisar-O+'da ise son testler gerçekleştirildi. Sıra patriot ve S-400 gibi savunma sistemlerinin yerine geçecek olan Hisar-U'ya geldi. SİPER projesi kapsamında gerçekleştirilen Hisar-U'nun menzili 150 km'ye kadar çıkacak.


Erdoğan için500 araçlık konvoy

Erdoğan için
500 araçlık konvoy

​Binlerce kişi kent merkezine doğru yola çıktı.
Sahnedekalp krizi geçirdi

Sahnede
kalp krizi geçirdi

​Rumeli müziğinin sevilen ismi hayatını kaybetti.
Osmangazi Köprüsü siste kaybolunca eşsiz manzara ortaya çıktı

​​Afganistan'daki kamplarda içler acısı tablo.

​İstanbul Beşiktaş'ta şaşırtan görüntü.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

​Sular çekildi baraj altındaki tarihi yapılar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.