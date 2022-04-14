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Ekonomi Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki son Kabine toplantısında görüşülen düzenlemeye göre, yabancının aldığı konuta 3 yıl boyunca satılmaması yönünde şerh koyulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
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İstisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinde artışa gidildi. Alınan bilgiye göre, önceki günkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Kabine Toplantısı’nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

3 YIL SÜREYLE SATILAMAYACAK

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının “b” bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Artık belge zorunlu
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Merkez Bankası'nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi..
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesine göre, yabancılar, taşınmaz alım işlemlerinde dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satacak, daha sonra banka tarafından düzenlenen döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne verecek.
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Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek.
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Döviz alım belgesinde, adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası yer alacak.
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Gayrimenkul satış sözleşmeleri ise döviz üzerinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecek.
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Düzenleme kapsamında, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde de gayrimenkul satış sözleşmesi gibi işlem yapılacak.
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Yabancıların satıcı, alıcının Türk vatandaşı ya da Türk şirketi olduğu durumlarda, gayrimenkul satış veya satış vaadi sözleşmelerinde bedel Türk Lirası cinsinden belirlenecek..
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Genelgenin yayın tarihinden önce satış bedelinin alıcısı hesabına yatırıldığı durumlarda, geriye dönük döviz alım belgesi istenilmeyecek.
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Geçmişte gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerinde, alıcı hesabına döviz cinsinden ödeme yapıldıysa, Merkez Bankası'nın son efektif satış kuru esas alınacak.
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Genelgenin yayınlanmasından önce transferi gerçekleştirilen ve döviz alım belgesi düzenlenemeyen durumlar için; alıcıya ödenen miktardan fazla bir bedelin satış değeri olarak gösterilmesi halinde, aradaki fark kadar Merkez Bankası'na satılmak üzere dövizin bozdurulduğuna döviz alım belgesi talep edilecek.<br><br>.
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Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Artık belge zorunlu
Türk Lirası'nın korunması kapsamında yapılan düzenleme ile yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek.

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