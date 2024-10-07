Vizyon 100 Platformu globale açıldı

Bugüne kadar 25’in üzerinde yüzyüze toplantı ve 6 büyük zirvede C-Level seviyesinde 3.000 yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu, global yolculuğun ilk adımını İzmir’de düzenlenen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde attı. Global liderler ile toplam 500 yöneticinin biraraya getirilerek, Metal Yaka'nın masaya yatırıldığı zirvede, 12 global markanın dünya başkanı da ağırlandı. 2025 yılında bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, aradan geçen 7 yılda bu hayalin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bülent Kutlu, iki gün boyunca farklı sektörlerden konuların ele alındığını kaydetti. Bu yılki zirvenin ‘Metal Collar (AI) – Metal Yaka (YZ)’ konseptiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kutlu, “Metal yaka aslında yapay zeka ile desteklenmiş robotları öne çıkarıyor. Robotlar fiziksel ya da yazılımsal olabilir. Tüm sektörlerde yapay zekanın etkisini fırsat ve tehditleri değerlendirdik. Zirvemizde farklı sektörden 50 konuşmacı yer aldı” dedi.