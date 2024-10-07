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Ekonomi
Vizyon 100 Platformu globale açıldı

Vizyon 100 Platformu globale açıldı

Orhan Orhun Ünal
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bülent Kutlu ve konuşmacılar
Bülent Kutlu ve konuşmacılar

6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi düzenlendi. Global liderler ile toplam 500 yöneticinin biraraya getirilerek 12 global markanın dünya başkanı da ağırlandı.

Bugüne kadar 25’in üzerinde yüzyüze toplantı ve 6 büyük zirvede C-Level seviyesinde 3.000 yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu, global yolculuğun ilk adımını İzmir’de düzenlenen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde attı. Global liderler ile toplam 500 yöneticinin biraraya getirilerek, Metal Yaka'nın masaya yatırıldığı zirvede, 12 global markanın dünya başkanı da ağırlandı. 2025 yılında bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, aradan geçen 7 yılda bu hayalin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bülent Kutlu, iki gün boyunca farklı sektörlerden konuların ele alındığını kaydetti. Bu yılki zirvenin ‘Metal Collar (AI) – Metal Yaka (YZ)’ konseptiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kutlu, “Metal yaka aslında yapay zeka ile desteklenmiş robotları öne çıkarıyor. Robotlar fiziksel ya da yazılımsal olabilir. Tüm sektörlerde yapay zekanın etkisini fırsat ve tehditleri değerlendirdik. Zirvemizde farklı sektörden 50 konuşmacı yer aldı” dedi.


İŞ DÜNYASI BİRARADA

Yapay zekanın önemine dikkat çeken Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise “Zirvemiz, farklı sektörlerde üst düzey yöneticileri biraraya getirmesinden dolayı fikirlerin ilerlemek için çarpıştığı bir ortam sağlıyor. İş dünyasının fikirlerine geniş bir perspektiften bakarak kendi alanımıza dair yeni görüşlerle karşılaşmak katkı sağlıyor” bilgisini verdi.



Ömer Bolat: Bakanlığımızın bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza hibe ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin ‘MESİAD 30. Yıl Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Türkiye'de iç talepte daralma nedeniyle satışlarda yavaşlama olabileceğini söyleyen Bakan Bolat, bu durumun geçici bir dalgalanma olduğunu belirterek "İç talepteki daralma nedeniyle yavaşlama olabilir, bu geçici bir dalgalanmadır. Çok yakında yeniden atağa geçilecektir. Morali sakın bozmayalım, Ticaret Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı. Programda ihracatçılara verilen desteklerden de söz eden Bolat, "Hükümet olarak ihracatçılarımıza bakanlığımızın bütçesinin yüzde 60'ını hibe ediyoruz. İhracat yapanların kurumlar vergisi yüzde 5 daha az. Reeskont kredisinin günlük limitini 10 kat artırıp 3 milyara çıkardık, önümüzdeki hafta yeni haberlerimiz olacak" dedi.


#liderler zirvesi
#izmir
#ekonomi
#iş dünyası

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