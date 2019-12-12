Yabancılar 11 bin şirket kurdu

Türkiye’de Ocak -Ekim dööneminde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 10 bin 682 olurken, anonim ve limited şirketlerde İranlılar başı çekti. Özellikle ABD yaptırımlarından korkan İranlıların Türkiye’ye yöneldikleri düşünülürken, iranlı turistler için yatırım yapan şirketler de kapsama dahil edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, ülkede ocak-ekim döneminde 949 anonim, 9 bin 733’ü limited olmak üzere 10 bin 682 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 931’i anonim, 10 bin 154’ü limited olmak üzere 11 bin 85 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti.
SAYIDA İRANLILAR, SERMAYEDE ALMANLAR LİDER
- Bu ülkeyi, 45 şirketle Almanya, 31 şirketle Azerbaycan, 24 şirketle ABD, 22 şirketle Hollanda, 19 şirketle İngiltere ve 17 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 971 milyon 920 bin lirayla Almanlar başı çekti. Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 41 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul’da kuruldu. 604 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul’u, 77 şirketle Ankara, 74 şirketle İzmir, 44 şirketle Antalya ve 27 şirketle Muğla izledi.
- Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye’ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 1 milyar 422 milyon 786 bin lira, limitedlerde 2 milyar 604 milyon 14 bin lira oldu. Toplamda yılın 10 ayında yabancı şirketler 4 milyar 26 milyon 801 bin liralık yatırım gerçekleştirdi. Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde 84,39, limited şirketlerde yüzde 83,62, toplamda yüzde 83,90 olarak kayıtlara geçti.