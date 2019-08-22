Bakan Pakdemirli: THK siyasetin oyuncağı olmuş

Hayat

Tek rakibim NASA

Tayland’da peynir bulamayınca, 30 yıl raf ömrü olan atıştırmalık ürün icat eden Hazel Topçu isimli kadın girişimci, NASA’nın milyonlarca dolar harcayarak yüksek teknolojiyle uyguladığı yöntemi yerli ve milli imkanlarla daha ekonomik bir şekilde hayata geçirdi. Ürettikleri makine sayesinde gıdanın yapısını hiç bozmadan uzun süre saklayabileceklerini söyleyen Topçu, kimyasal madde uygulamadan peynir, zeytin, bamya gibi her türlü gıdayı kurutarak ilk günkü besin değeriyle saklıyor. Tek rakibim NASA olduğunu vurgulayan Topçu, çalışmalarını HAUS Gıda adıyla kurduğu şirketle sürdürüyor.