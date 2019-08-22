Bakan Pakdemirli: THK siyasetin oyuncağı olmuş

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes’e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin tartışma devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Yangın söndürme uçağı tartışmasının geri planında hükümetimize siyasi saldırı var. Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. 3 uçağın motoruna kuşlar yuva yapmış. 2 tane uçabilecek uçak var. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK ana muhalefetle birlikte hareket ediyor.