Ekonomi Bakan Pakdemirli THK siyasetin oyuncağı olmuş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yangın söndürme uçağı tartışması

Bakan Pakdemirli: THK siyasetin oyuncağı olmuş

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: THK siyasetin oyuncağı oldu, ana muhalefetle birlikte hareket ediyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THK yangın söndürme uçağı.
THK yangın söndürme uçağı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes’e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin tartışma devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yangın söndürme uçağı tartışmasının geri planında hükümetimize siyasi saldırı var. Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. 3 uçağın motoruna kuşlar yuva yapmış. 2 tane uçabilecek uçak var. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK ana muhalefetle birlikte hareket ediyor.

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