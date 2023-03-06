Yastıkaltında 'deprem' korkusu: Bankaya dönüş üç kat arttı

"Olası bir depremde birikimlerim enkazın altında kalır" korkusu, yastıkaltı altını bankalara döndürüyor. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, kendilerine ekspertiz için gelen altın tutarının üç katına çıktığını söyledi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yastık altı birikimlerin sisteme döndüğünü söyledi. Yakın, "Biz kuyumcular olarak bankaların altın konusundaki eksperliğini yapıyoruz. Deprem öncesine göre ekspertizini yaptığımız altın oranı üç katına çıktı. İnsanlar enkazda kalır korkusuyla, yastık altı olarak tabir edilen sistem dışındaki birikimlerini, bankalara teslim etmeye başladılar" şeklinde konuştu. Yakın, ayrıca kara günler için saklanan altınların da depremzedeler tarafından 'bozdurulduğunu' da kaydetti.

Dört yıl sonra bir ilk

Pandeminin ardından 4 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen Hong Kong Uluslararası Mücevher Fuarı'na milli katılım organize eden Mücevher İhracatçıları Birliği'nin (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, ekonomim.com'un sorularını yanıtladı. Kuyumcuların bankalar üzerinden ekspertiz konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Yakın, "Önceden bir haftada bize kontrol için 50 kilo altın gelirken, şimdi üç katına çıktı. Vatandaş yastık altındaki altınını bankalara teslim etmeye başladı. Yastık altında bana göre 400 milyar dolarlık altın ve döviz var. Bunun ne ülkeye ne tasarruf sahibine katkısı var. Vatandaş güvenli liman olarak bankaları görmeye başladı. Ayrıca artık rahatlıkla bankalarda altın hesabı açılabiliyor. Evde tutmaktansa bankaya yatırıp katma değerini almak daha doğru" diye konuştu.

'Pandemine hayat kurtaran bir işlev görüyor'

"Türkiye geçen yıl 20 milyar dolar altın ithal etti. Pandemide 25 milyar dolardı. Bu ülkede para olmasa bu altın ithalatı nasıl yapılsın? Bunun 6 milyar doları ihracat, 5 milyar dolar da kredi kartı, özel fatura ve Laleli ticareti var; 11-12 milyar dolar eder. Merkez Bankası, Darphane almış, onun dışında yastık altına gitmiş, ekspertiz yoluyla banka kasalarına gitmiş. Deprem ile beraber altın sisteme girmeye başladı" diyen Yakın, şunları kaydetti: "Hurda işi de var; bilezik, saat, çeyreğini çıkarıyor onu bozduruyor. Hayatı devam ettiriyor. Altın ülkesiyiz. Yastık altı altın dediğimiz aslında kriz dönemlerinde depremde, pandemine hayat kurtaran bir işlev görüyor."

Merkez Bankası ile ihracat için anlaşma

Türkiye'den fuara katılım gösteren firmaları yönetim kurulu ile tek tek ziyaret eden Burak Yakın, burada firma temsilcilerine "Duyuruyu yaptık. Merkez Bankası'ndan altın alımını başlatın" dedi. Yakın, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Yurt dışından gelen ihracat paralarının karşılığında Merkez Bankası'ndan dünya fiyatlarından altın alabileceğiz. İhracatçının yurt dışından parası gelecek. İhracat belgesini Merkez Bankası'na sunacak, altını alacak. Bu ihracatımız için önemli bir adım."











