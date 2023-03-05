|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Merkez’den rekor altın alımı

Dünya Altın Konseyi; dünyadaki bütün merkez bankalarının ocak ayında toplam 31 ton altın aldığını açıkladı. Konsey’in raporuna göre; 31 tonluk altının %74,19’una denk gelen 23 tonunu Türkiye Merkez Bankası aldı.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:33 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ocak itibariyle 127 milyar 139 milyon dolar oldu. Merkez Bankası rezervinin 76 milyar 206 milyon doları döviz, 50 milyar 933 milyon doları (yüzde 40) ise altından oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ocak itibariyle 127 milyar 139 milyon dolar oldu. Merkez Bankası rezervinin 76 milyar 206 milyon doları döviz, 50 milyar 933 milyon doları (yüzde 40) ise altından oluşuyor.

Geçen yıl dünya merkez bankaları arasında en yüksek altın alımını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl da alımlarına artırarak sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporuna göre; merkez bankaları Ocak ayında toplu olarak küresel altın rezerv alımlarını aylık bazda yüzde 16 artırarak net 31 ton satın aldı. Bu rakam son 10 ayda alımların gerçekleştiği 20-60 tonluk alım aralığıyla uyumlu şekilde gerçekleşti.


YÜZDE 74’ÜNÜ TÜRKİYE ALDI

Bu 31 tonluk altın alımının yüzde 74,19’una denek gelen 23 tonunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek başına yaptı. Türkiye 23 ton alımla açık ara birinci olurken, 2022'nin en büyük altın alıcısı olarak öne çıkan Merkez Bankası yeni alımlarla birlikte rezervlerini 565 tona yükseltti.


ÇİN MERKEZ BANKASI DA ALIYOR

Merkez bankalarının faaliyeti ay boyunca göreceli olarak belirli bölgelerde yoğunlaşmış durumda olduğu gözlendi. Ocak ayında sadece üç banka 44 ton brüt alım yaparken bir banka bunu 12 ton satışla dengeledi. Çin Merkez Bankası (PBOC) da Kasım ve Aralık 2022 arasında gerçekleştirdiği 62 ton altının üzerine 15 ton daha alım yaparak rezervlerini 2 bin 25 tona çıkardı. PBOC’nin altın rezervleri toplam rezervlerin yüzde 3,7’sini oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası Ocak ayı için rezervlerinde 2 tonluk bir artış bildiren bunun banka tarafından direk bir alım olmadığı kaydedildi. Bu rakamın 'nınbirliğin para birimine geçen Hırvatistan tarafından gerekli altının transferi için satın alındığı belirtildi. Hırvatistan Aralık ayında 2 ton alımı gerçekleştirmişti.


ÖZBEKİSTAN SATTI KAZAKİSTAN ALTI

Kazakistan Merkez Bankası ise Ocak ayında altın rezervlerini 4 ton artırarak 356 tona çıkardı. Özbekistan Merkez Bankası ise Ocak’ta altın rezervlerinden 12 tonluk satış gerçekleştirerek bu alımları dengeleyen tek merkez bankası oldu. Bankanın altın varlıkları 384 ton olurken bu toplam rezervlerin yüzde 66’sına karşılık geliyor.






#MERKEZ BANKASI
#EKONOMİ
#ALTIN
42 dakika önce
default-profile-img
Merkez’den rekor altın alımı
90 bin kitabı enkaz oldu
Esnaf dükkanlarının yüzde 69'u yıkıldı
400. uçak ‘Tek Yürek’ oldu uçtu
Tarım ve hayvancılık başladı
Sanat için birlikte daha güçlüyüz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.