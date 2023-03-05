Merkez’den rekor altın alımı

Geçen yıl dünya merkez bankaları arasında en yüksek altın alımını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yıl da alımlarına artırarak sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) raporuna göre; merkez bankaları Ocak ayında toplu olarak küresel altın rezerv alımlarını aylık bazda yüzde 16 artırarak net 31 ton satın aldı. Bu rakam son 10 ayda alımların gerçekleştiği 20-60 tonluk alım aralığıyla uyumlu şekilde gerçekleşti.





YÜZDE 74’ÜNÜ TÜRKİYE ALDI

Bu 31 tonluk altın alımının yüzde 74,19’una denek gelen 23 tonunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek başına yaptı. Türkiye 23 ton alımla açık ara birinci olurken, 2022'nin en büyük altın alıcısı olarak öne çıkan Merkez Bankası yeni alımlarla birlikte rezervlerini 565 tona yükseltti.





ÇİN MERKEZ BANKASI DA ALIYOR

Merkez bankalarının faaliyeti ay boyunca göreceli olarak belirli bölgelerde yoğunlaşmış durumda olduğu gözlendi. Ocak ayında sadece üç banka 44 ton brüt alım yaparken bir banka bunu 12 ton satışla dengeledi. Çin Merkez Bankası (PBOC) da Kasım ve Aralık 2022 arasında gerçekleştirdiği 62 ton altının üzerine 15 ton daha alım yaparak rezervlerini 2 bin 25 tona çıkardı. PBOC’nin altın rezervleri toplam rezervlerin yüzde 3,7’sini oluşturuyor.

Avrupa Merkez Bankası Ocak ayı için rezervlerinde 2 tonluk bir artış bildiren bunun banka tarafından direk bir alım olmadığı kaydedildi. Bu rakamın 'nınbirliğin para birimine geçen Hırvatistan tarafından gerekli altının transferi için satın alındığı belirtildi. Hırvatistan Aralık ayında 2 ton alımı gerçekleştirmişti.





ÖZBEKİSTAN SATTI KAZAKİSTAN ALTI

Kazakistan Merkez Bankası ise Ocak ayında altın rezervlerini 4 ton artırarak 356 tona çıkardı. Özbekistan Merkez Bankası ise Ocak’ta altın rezervlerinden 12 tonluk satış gerçekleştirerek bu alımları dengeleyen tek merkez bankası oldu. Bankanın altın varlıkları 384 ton olurken bu toplam rezervlerin yüzde 66’sına karşılık geliyor.



















