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Ekonomi

Yayla Agro Gıda’nın global markası Legurme Gulfood’da

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş Gıda sektör lideri Yayla Agro Gıda; Global markası Legurme altında Klasik bakliyatlar, haşlanmış bakliyatlar ve çeşit çeşit Yemek Hazır seçeneklerini kapsayan zengin ürün gamı ile 20-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center'da gerçekleşen Gulfood Fuarı’na katılıyor. Yayla Agro Gıda’nın Global markası Legurme’nin yeni ürünlerini bu fuarda müşteriyle buluşturulacak.

17:39 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yayla Agro Gıda’nın global markası Legurme Gulfood’da

Yayla Agro Gıda’nın global markası Legurme Gulfood’da

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük yiyecek-içecek fuarı olarak kabul edilen Gulfood bu yıl da 120 bine yakın ziyaretçi ve 5 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli gıda fuarlarından bir olan Gulfood gıda sektöründe ticaret hacmine önemli bir katkı sağlayacak. Global ölçekte yiyecek ve içecek sektöründen markaların en yeni ürünleri ve hizmetlerini tanıttıkları fuar, gıdanın trendleri ve sektörün geleceğine ışık tutan yönüyle de ilgiyle takip ediliyor.


20-24 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai World Trade Center'da gerçekleşecek olan Gulfood’23’te Yayla Agro Gıda Global markası olan Legurme ile yerini alıyor.


Yayla Agro Gıda Legurme Markasıyla fuarda; dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle tüketilen “Classic” ve “Boiled” ürün grubunun yanı sıra Tük Gastronomisini globale taşıyan birbirinden lezzetli ürün çeşitlerinin yer aldığı, katkısız koruyucusuz, ev yapımı tadında “Ready to Eat” ürün ailesini de fuarda sergileyecek. Legurme’nin geniş ürün yelpazesine eklenen “Mediterranean Bowl Sour Miks ve Sweet Miks”, “Mexican Bowl Spicy Miks”den oluşan üç farklı çeşidi ile protein deposu bakliyatlardan oluşan ve doğal baharatlarla lezzetlendirilen “Beans and Grains Bowl” Serisi ve Legurme “Ready to Eat” ailesini Dubai’de fuar ziyaretçileri ile buluşturacak.

Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer,
“Değişen dünya ve tüketici eğilimlerine uygun ürünler geliştirmek, tüketiciyle kurduğunuz interaktif iletişim ve sürekli inovasyon ilkesiyle yaptığımız yatırımlar ihracat pazarındaki büyüme ivmemizde önem arz ediyor. Dünya’da 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ankara ve Mersin Fabrikamızdan sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde kurmaya hazırlandığımız 3. fabrikamızda, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atış­tırmalıkları, kemik suyu ve soslar, vegan köfte, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat, müsli, bebek mamaları, freeze dry ürünlerinin üretimini planlıyoruz. Böylece geleneksel lezzetlere yenilikçi yorumlar getirerek geleceğin lezzetlerini sunduğumuz Legurme markamız ile de yenilikçi ve öncü şirket kimliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda geçen yıl; Londra’da düzenlenen IFE 2022, Amsterdam’da düzenlenen PLMA’S World of Private Label 2022 ve Güney Kore’de düzenlenen Seoul Food&Hotel Fuarı, Sial Paris’de yerimizi aldık. Stratejik bir pazar olmasından dolayı yeni bağlantılar ve ihracat fırsatları açısından verimli sonuçlanacağına inandığımız Dubai Wolrd Trade Center’de düzenlenen Gulfood 2023, geçtiğimiz yıl olduğu gibi markamızın tanıtımına ve ticaret hacmimize önemli katkılar sağlayacak.”
ifadelerinde bulundu.

Yayla Agro Gıda’nın Legurme markalı ürünlerini daha yakından incelemek için 20-24 Şubat tarihlerinde Dubai World Trade Center'de Gulfood 2023 Fuarı Salon: Za’abeel 5, Z5-B39 numaralı standı ziyaret edebilirsiniz.

#Yayla Agro Gıda
#gıda
#ekonomi
29 dakika önce
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Yayla Agro Gıda’nın global markası Legurme Gulfood’da
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