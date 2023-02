Yayla Agro Gıda’nın global markası Legurme Gulfood’da

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük yiyecek-içecek fuarı olarak kabul edilen Gulfood bu yıl da 120 bine yakın ziyaretçi ve 5 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli gıda fuarlarından bir olan Gulfood gıda sektöründe ticaret hacmine önemli bir katkı sağlayacak. Global ölçekte yiyecek ve içecek sektöründen markaların en yeni ürünleri ve hizmetlerini tanıttıkları fuar, gıdanın trendleri ve sektörün geleceğine ışık tutan yönüyle de ilgiyle takip ediliyor.

Yayla Agro Gıda Legurme Markasıyla fuarda; dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle tüketilen “Classic” ve “Boiled” ürün grubunun yanı sıra Tük Gastronomisini globale taşıyan birbirinden lezzetli ürün çeşitlerinin yer aldığı, katkısız koruyucusuz, ev yapımı tadında “Ready to Eat” ürün ailesini de fuarda sergileyecek. Legurme’nin geniş ürün yelpazesine eklenen “Mediterranean Bowl Sour Miks ve Sweet Miks”, “Mexican Bowl Spicy Miks”den oluşan üç farklı çeşidi ile protein deposu bakliyatlardan oluşan ve doğal baharatlarla lezzetlendirilen “Beans and Grains Bowl” Serisi ve Legurme “Ready to Eat” ailesini Dubai’de fuar ziyaretçileri ile buluşturacak.