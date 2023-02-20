Yayla Agro Gıda’nın global markası Legurme Gulfood’da

“Değişen dünya ve tüketici eğilimlerine uygun ürünler geliştirmek, tüketiciyle kurduğunuz interaktif iletişim ve sürekli inovasyon ilkesiyle yaptığımız yatırımlar ihracat pazarındaki büyüme ivmemizde önem arz ediyor. Dünya’da 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ankara ve Mersin Fabrikamızdan sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde kurmaya hazırlandığımız 3. fabrikamızda, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atış­tırmalıkları, kemik suyu ve soslar, vegan köfte, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat, müsli, bebek mamaları, freeze dry ürünlerinin üretimini planlıyoruz. Böylece geleneksel lezzetlere yenilikçi yorumlar getirerek geleceğin lezzetlerini sunduğumuz Legurme markamız ile de yenilikçi ve öncü şirket kimliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda geçen yıl; Londra’da düzenlenen IFE 2022, Amsterdam’da düzenlenen PLMA’S World of Private Label 2022 ve Güney Kore’de düzenlenen Seoul Food&Hotel Fuarı, Sial Paris’de yerimizi aldık. Stratejik bir pazar olmasından dolayı yeni bağlantılar ve ihracat fırsatları açısından verimli sonuçlanacağına inandığımız Dubai Wolrd Trade Center’de düzenlenen Gulfood 2023, geçtiğimiz yıl olduğu gibi markamızın tanıtımına ve ticaret hacmimize önemli katkılar sağlayacak.”