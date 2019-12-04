Ekonomi Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor
OTOMOTİV

Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi: Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor

Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi: Hem mal sahibi hem devlet zarar ediyor

Niğde'de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı. İcra ile satışa sunulan araçların da çok geç satıldığını belirten Sözer, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araç, 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor hem devletimiz zarar ediyor. Gelen araçlar satılmıyor çünkü burada çürüyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.
Yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.

Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Şahinali Mahallesi'nde yediemin otoparkı işleten Hasan Sözer, yaklaşık 400 araç ve bine yakın motosikletin otoparkta bulunduğunu söyledi. Sözer, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız çünkü artık buraya gelen araçlara yer bulamıyoruz. Buraya gelen araçlar çıkmıyor, her gün yaklaşık 10 araç geliyor ama ancak 1 araç çıkıyor. Burada bekleyen araçların da değeri düşüyor" dedi.

Satılmıyor, çürüyor

  • İcra ile satışa sunulan araçların da çok geç satıldığını belirten Sözer, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araç, 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor hem devletimiz zarar ediyor. Gelen araçlar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Bu aralar plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.

DHA
Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor.

Sahiplenen olmuyor

Depolarda duran motosikletlerin çoğunun tescilsiz, ruhsatsız, plakasız ve eksik evraktan yakalandığını, bundan dolayı da sahiplenilmediğini belirten Sözer, şunları söyledi: "Denetimlerde yakalanan motosikletler, bizim tarafımızdan ya otoparklara ya da yediemin depolarına getiriliyor. Bunların hepsinin yakalanma sebebi de motosikletin ya tescilsiz olması ya da ruhsat veya plakasının bulunmaması. Bugün bu depolarda bulunan motosikletlerin en yüksek fiyatlı olanı bin 500 lira civarında. Plakasız yakalanan bir motosiklete plaka çıkarılmaya kalkıldığında ise yaklaşık bin 500 lira kadar masraf olduğu söyleniyor. Masraf çok olunca ne motorları sahiplenen çıkıyor, ne de gelip alıyorlar."

Zarar ediyoruz

Motosikletlerin depolarda ve otoparklarda bekleme süresinin 6 ay olduğunu kaydeden Sözer, sürenin tamamlanmasının ardından Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılması ya da hurdaya ayrılması gerektiğine dikkat çekerken, şunları kaydetti:

"Satış olmayınca depolar ve otoparklar dolup taştı. Milli Emlak Müdürlüğü’nün konuya el atması gerek. Satılacaksa satılsın, hurdaya ayrılacaksa hurdaya ayrılsın. Çünkü artık ne depolarda ne de otoparklarda motosiklet koyacak yer kaldı. Biz de bu işten zarar ediyoruz. Biz bunları kendi çekicimiz ile depolara getiriyoruz. Harcadığımız mazot cebimizden çıkıyor."

Ankara'da yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
FOTOĞRAF 14
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Ankara'da trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip Etimesgut ilçesindeki yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye başladı. Yıllardır otoparkta bulunan yüzlerce araç ise hurdaya döndü. Otoparkta, çok sayıda lüks otomobil ile birlikte ambulans, TIR, otobüs ve kamyonet gibi araçlar bulunuyor.
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20 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 4 bin 300 araç ve bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten işletmeci Aziz Öner, Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız, çünkü artık buraya gelen arabalara yer bulamıyoruz. Buraya gelen arabalar çıkmıyor, her gün yaklaşık 100 arabaya geliyor ama ancak 10 araba çıkıyor. Ki burada bekleyen arabaların da değeri düşüyor dedi.
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İcra ile satışa sunulan arabaların da çok geç satıldığını belirten Öner, Bugün 100 bin TL değerinde olan araba 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor, hem devletimiz zarar ediyor. Düşünün 20 dönümlük bir arazideyiz ama burası bize yetmiyor. Gelen arabalar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Şu anda plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor diye konuştu.
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Otopark çalışanı Burhan Ayhan ise, kendilerine gelen aracın otoparktan çıkmadığını ifade ederek, Vatandaş buraya gelen arabayı gözden çıkarıyor. Yaklaşık 20 yıllık arabalar var burada ama onlarda artık hurdaya çıkmış durumda. Şu anda elimizde 500 bin lira değerinde araçlar bile var. Mesela 2 tane otobüs var, bir tanesi 2 milyon lira değerinde dedi.​
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Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Title
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Ankara'da yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
Ankara'da haciz, trafik cezası borçları veya çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç hurdaya döndü.


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