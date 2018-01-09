Yerli otomobil için 5 isim öne çıktı

Türkiye’nin yaklaşık yarım asırlık hayali için ilk adım geçtiğimiz Kasım ayında atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandır gündeme getirdiği milli otomobil için 5 babayiğit taşın altına elini koydu. Türkiye’nin önde gelen iş adamlarının yer aldığı yerli otomobil konsorsiyumu isimlerin açıklanması ile birlikte kolları da sıvamaya başladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hareket eden grup ilk iş olarak İstanbul’un merkezinde bir çalışma ofisi kurdu. Her babayiğidin bir temsilcisinin yer aldığı çalışma ofisi çalışmalarını çok gizli bir şekilde yürütürken, yerli otomobil için uluslararası bir firma ile de danışmanlık hizmeti alımı için imzalar atıldı.

CEO İÇİN 5 ADAY ÖNE ÇIKTI

Yerli otoda en çok merak edilen konu ise projenin başına kimin geçeceğiydi… Konsorsiyumun ve bakanlığın büyük titizlik ve sıfır hata ile yürüttüğü çalışma kapsamında projenin başına geçecek CEO için alanlarında kendini ispatlamış 5 aday öne çıktı.

REKLAM

REKLAM

RENAULT, KARSAN VE VESTEL...

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin yapımını üstlenecek ortak girişim grubunun açıklamasıyla gözlerin çevrildiği CEO arayışı tarafında çalışmalar tüm gizliliğiyle sürerken olası isimlere yönelik ilk bilgiler de gelmeye başladı.

Yerli otomobilin başına geçirilecek CEO için öne çıkan isimlerden üçü Türkiye'de otomotiv sektöründe biri ise elektronik sektöründe görev yapıyor. CEO tarafından 5. aday ise yurt dışında bulunan otomotiv sektöründe bulunan yerli bir isim olarak ifade ediliyor.

Yerli otomobili yönetecek CEO için 5 isim ön plana çıktı

Otomotiv kısmında bulunan muhtemel üç isimden ikisinin ise Karsan ve Renault'ta görev yaptığı belirtilirken, elektronik sektöründe öne çıkan isim ise Vestel'in yöneticilerinden...

REKLAM

İSTANBUL'DA 'SIR OFİS'

Yerli otomobil ortak bir çalışma ekibi kuruldu. İstanbul’da kurulan ofisle çalışmalarına 7/24 devam eden ekipte hem bakanlık hem de her guruptan bir üye bulunuyor. Ekibin öncelikli hedefi uluslararası deneyim ve başarıya sahip bir CEO olurken, teknik ve mali analiz içinde bir danışmanlık firmasıyla da anlaşıldı. Danışmanlık firması küresel düzeyde hangi kategoride, hangi segmentte bir araçla piyasaya girilmesinin doğru olacağı, ne kadarlık bir sermayeyle bu işin yapılması gerektiği ve ilerde bu işin mali boyutunun nerelere varacağına ilişkin teknik ve mali bir analiz yapacak.

DÜNYACA ÜNLÜ DANIŞMANLIK FİRMASI

Türkiye'nin yerli otosunu üretecek beş babayiğitten biri olan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, danışmanlık firmasının Boston Consulting olduğunu da açıkladı.

REKLAM

Yerli otomobili yönetecek CEO için 5 isim ön plana çıktı

BAKANLAR KURULU KARARI

Hükümet projeye desteği başından sonuna kadar sürdürmekte kararlı. Geçmişteki deneyimlerden ders çıkaran bakanlık yetkilileri elektrikli otomobilin alt yapı çalışmaları için bakanlar kurulu kararı hazırlandı.

Sistemin riske atılmaması için tüm faaliyetleri yürütecek olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle şarj istasyonlarının kurulması ve yine bunun elektrik dağıtım sistemine etkileri konusunda yapılabilecek çalışmaların koordine edilmesini sağlayan bir çalışma yapacak. Ve süreç bakanlık tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilecek.

REKLAM

2 LİRAYA 100 KM

5-6 saatte güvenli bir şekilde doldurulabilecek bataryaya sahip olacak olan yerli otomobilin TÜBİTAK'ın elinde var olan teknolojiyle, 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak. Tasarrufu önceleyen batarya sistemi ile şehir dışı seyahatlerde menzil uzatıcı bir motor mekanizmasına sahip olacak. Estetik, fonksiyonel bir tasarıma sahip olacak araçta, vites kutusu kalkacak. Geniş ekran olacak.

OTOMATİK PİLOT OLACAK

Otomatik pilot özelliği de olacak otomobilde, bu konuda mevcut teknolojiler kullanılacak ve geliştirilecek. Yapılması planlanan araçlardaki motor teknolojisi tam elektrikli ve menzil uzatıcı, kasa yapısı ise Sedan ve Hatchback’ten oluşacak.

280 KM HIZ

160 km'yi bulan hız konusunda 2019'da 180, farklı modeller için de 280 km hedefleniyor. D segmentli bir araç olarak hazırlanan yerli otomobil, C segment olarak satmak için de çalışmalar sürecek.

REKLAM

YEDEK PARÇA SIKINTISI KALKIYOR

Günümüzde kullanılan araçlarda kullanılan malzemelerin yüzde 70'i kullanılmayacak. Daha az servise gidecek. Daha çok dijital olacağı için elektronik servis, dijital servis olacak. Altyapıyı çalışmaları başlamış durumda.

BABAYİĞİTLER

Anadolu Grup, bünyesindeki Anadolu ISUZU, 1948 yılında kuruldu. Geliri 732 milyon Türk lirası.

BMC, 1946 yılında kurulmuştur. Şirketin geliri 783 milyon Türk lirasıdır.

Kıraça Holding bünyesindeki KARSAN'ın kuruluşu 1994, şirketin 554 milyon Türk lirası geliri var.

1994 yılında kurulan Turkcell'in, 14,2 milyar Türk liralık geliri var.

Zorlu Holding bünyesindeki VESTEL, 1984 yılında kuruldu. Şirketin 5,7 milyar Türk lirası geliri var.

REKLAM

OYNAT 00:00 Esnafa 10 maddelik müjde Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.







EKONOMİ Milyonlarca genci ilgilendiren haber

EKONOMİ Bitcoinde şok düşüş