Yerli otomobil TOGG nefes kesti: Eksi 40 derecede zorlu sınav

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Türkiye'nin yüzde yüz elektrikli yerli otomobili TOGG, merak uyandırmaya devam ediyor. Ülkemizin geniş bir kısmında etkisini gösteren kar ile birlikte TOGG da kendini karlar arasında gösterdi.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, “Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum” ifadeleri kullanıldı.





TOGG'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."

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TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.

500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.

300+ VE 500+ KİLOMETRE MENZİL

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

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2022'DE BANTTAN İNECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.

EVLERDE, OFİSLERDE VE YOL ÜZERİNDEKİ İSTASYONLARDA ŞARJ EDİLEBİLECEK

Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

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TOGG'UN CES FUARINDAKİ SIRALAMASI BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye'nin otomobili TOGG, Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dünya sahnesine çıkmıştı. TOGG, yeni yapılan açıklamaya göre CES’in 'En İyi 20 Markası'ndan biri olarak seçilmişti.

TOGG'dan yapılan yeni açıklamada, "Exhibitor’ın 2300 katılımcı arasından aday olarak gösterdiği en iyi 20 marka sıralamasında 6’ncı sırada yerimizi aldık." ifadeleri kullanmıştı.

SON 12 AYA GİRİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada Türkiye'nin yeşil kalkınma yolculuğuna yön verecek politikaları, gerçekleştirilecek eylemleri belirlemeye gayret ettiklerini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede yakıtların değişiminin ve dönüşümünün önemine dikkati çeken Kacır, TOGG'un da bu anlamda önemli bir hamle olduğunu vurguladı.

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Kacır, "TOGG için artık hep birlikte geri sayımdayız. TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz. Bunun da heyecanını duyuyoruz." diye konuştu.

"TOGG'UN ETRAFINDA GELİŞECEK EKOSİSTEM DE ÇOK DEĞERLİ OLACAK"

Bunun yanında yine yeşil kalkınmanın odağında olan TOGG'un, karbon emisyonunu sıfırlama noktasında da çok kritik bir adım olduğuna işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

"Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz."

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FOTOĞRAF 12 Tüm Türkiye yerli ve milli otomobil TOGG’un satışa sunulacağı günü bekliyor. Herkesin dilinde aynı sorular... TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG'un fiyatı kaç para olacak? TOGG modelleri ve fiyatları... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, ciddi anlamda pazardaki etkisini hissettirmeye başladı. Hali hazırda üretim aşamasında olan TOGG için net bir çıkış tarihi verilmiş değil. Yerli otomobilin bu yılın son çeyreği ile 2023’ün ilk çeyreği arasında satışa çıkması bekleniyor. TOGG hakkında bilinmeyen bir diğer detay ise otomobilin fiyatı. Şu anda TOGG’un kaç TL’den satılacağına dair pek bir bilgi yok. TOGG'un fiyatı ile ilgili açıklama yapan TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un içten yanmalı bir SUV ile rekabetçi bir fiyat aralığında olacağını söylemişti. Ancak TOGG’a dair beklentiler oldukça yüksek. Dolayısıyla fiyatının çok yüksek olmaması bekleniyor. TOGG’un uygun bir fiyat etiketiyle gelecek olması sektördeki dev isimleri de tedirgin etmiş durumda. Yeni ürettikleri elektrikli otomobilleri Türkiye pazarına getirmek isteyen yabancı üreticiler, TOGG’un çıkışına göre bir fiyat ayarlaması yapmak istiyorlar. Çünkü TOGG’un yanında daha yüksek etikete sahip olan elektrikli modellerin çok bir şansı olmayacaktır. Nitekim üreticiler de bu durumun farkında. Şimdi merak edilen asıl unsur ise TOGG’un kaç TL’den satışa sunulacağı. Bunu sadece biz değil, tüm dünya özellikle de sektörün dev isimleri merak ediyor. TOGG piyasayı salladı TOGG daha çıkmadan piyasayı salladı Türkiye'nin tamamen elektrikli yerli ve milli otomobili TOGG, daha çıkmadan piyasayı etkilemeye başladı. Herkes, TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG'un fiyatı kaç para olacak? gibi sorulara cevap ararken TOGG, ciddi anlamda pazardaki etkisini hissettirmeye başladı. TOGG'un uygun bir fiyat etiketiyle gelecek olması sektördeki dev isimleri de tedirgin etti. Ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Tüm dünyanın merakla beklediği Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan güzel haber geldi. Herkes TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG'un fyatı kaç paraolacak? TOGG'un satışa sunulacağı tarih sorularının cevaplarını ararken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yaptığı konuşmada Türkiye'nin merakla yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi işaret etti. Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, \" Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır.\" değerlendirmesinde bulundu. Fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisinin tarih olduğunu ifade eden Varank, bunların yerini alacak elektrikli araçların maliyetinin büyük kısmının da pillerden kaynaklandığına işaret etti. Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, \"Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık. YERLİ OTOMOBİL TOGG SERİ ÜRETİME NE ZAMAN GEÇECEK? <br><br>Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor. Yıl sonunda, inşallah, ilk araçlar seri üretim bandından inecek ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız.\" dedi. Bu sebeple, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildiğini anımsatan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik'te tüm hızıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Varank, Ford Otosan'ın da Türkiye'de benzer bir yatırımının söz konusu olduğunu aktararak, anılan firmanın büyük bir pil yatırımıyla ilgili müjdeli haberleri de çok yakın zamanda duyuracaklarını kaydetti. \"Burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. Kontrolmatik Teknoloji'nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan, yerinde bir adım. Gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor. İlk etapta 250 vatandaşımız istihdam edilecek, tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu istihdamı 600'e çıkarmış olacaklar. Yine üretim kapasitesi olarak da 250 megavat saatle başlanıp 1000 megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Tabii bu üretim, cari açığımızın azaltılması noktasında da hatırı sayılır bir katkı yapacak. Alanındaki ilk özel sektör yatırımı olacak bu tesis, yapacağı üretimle ithalatta yıllık 250 milyon dolarlık bir düşüş sağlayacak.\" TOGG ile ilgili yeni gelişme: Yerli otomobilde tarih verildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank Türkiye'nin ve tüm dünyanın merak ettiği TOGG ne zaman yollara inecek? TOGG ne zaman satışa sunulacak soruları için açıklamalarda bulundu. Bakan Varank tüm dünyanın yollara inmesini beklediği TOGG'un seri üretim bandından ineceği tarihi işaret etti. İşte Bakan Varank'ın konuşmasından detaylar… BiP'te paylaş

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