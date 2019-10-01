Ekonomi Yüksek kredi yüzde 0,99la yapılandırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüksek kredi yüzde 0,99’la yapılandırılacak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tüketici dostu yapılandırmalara yenisini ekledi. Daha önce yüksek faizle bu bankalardan kredi kullananlar geri kalan bakiyelerini 0,99 faizle yapılandırabilecek. Böylece her 100 bin lira kredide 120 ay vadede yüzde 2,29 faizle çekilen kredinin aylık taksiti 2 bin 462 liradan bin 428 liraya düşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Önce ülke ekonomisi diyen ve ekonomideki toparlanmanın daha da hızlanacağını öngören Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yine elini taşın altına koydu. Tüketici dostu 3 kamu bankası, daha önce kendilerinden konut kredisi kullanan vatandaşlar için bugünden geçerli olmak üzere yapılandırma kampanyası başlattı. Kampanyadan kredi bakiyesi 500 bin TL’nin altında olan müşteriler yararlanabilecek. Kredi kullanıcısının talep etmesi halinde krediler aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenebilecek.

  • Ziraat Bankası
  • ***
  • Halkbank
  • ***
  • Vakıfbank

CEPLER RAHATLAYACAK

Yeni kampanyadan yararlanmak isteyenler bugünden itibaren kredi kullandıkları bu bankalara gidip yapılandırma talep edebilecek. Böylece daha önce 120 ay vade için yüzde 2,29 faizle 100 bin lira kredi kullanan bir vatandaş kredisini 0,99 faizle yeniden yapılandırdığından aylık taksitleri 2 bin 462 liradan bin 428 liraya gerileyecek. Bin 214 lira da cebinde kalmış olacak. Söz konusu rakam 60 ay vadede de her 100 bin lirada vatandaşın cebine 864 lira rahatlama sağlayacak.

500 BİN ÜSTÜ KREDİDE CARİ ORANLAR GEÇERLİ

Kredi geri ödemesi 500 bin liranın üzerinde olanlar ise kampanyaya katılan 3 bankanın bu kredi tutarına uyguladığı cari kredi faiz oranlarından kredilerini yapılandırabilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, bu konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekiyor. 500 bin lira üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.”

  • EKONOMİK İYİLEŞME VATANDAŞA YANSIYOR
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
  • GÖZLER DİĞER BANKALARDA
  • Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan yeni kampanya vatandaşlardan tam not aldı. Sosyal medyada kamu bankalarının bu yaklaşımını takdir eden vatandaşlar, benzer uygulamanın diğer bankalar tarafından da yapılmasını talep etti. Konu ile ilgili müteahhitlerin de çağrı var. Görüşlerine başvurduğumuz birçok müteahhit, “Özel bankaların da benzer bir yapılandırmaya gitmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım yeniden canlanıyor
EKONOMİ
Tarım yeniden canlanıyor
67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

67 Milyar dolarlık silah işe yaramadı

2018'de yüksek miktarda silah alımı yapan ​Riyad'ın askeri yeterliliği tartışma konusu oldu.
Sisi ve Gülen ittifakı

Sisi ve Gülen ittifakı

​Darbeci Sisi'nin kanalı TEN TV, teröristbaşı Gülen ile röportaj yaptı.
28 yıl geçse de buradayız

28 yıl geçse de buradayız
21. yüzyılın<br>en önemli olayı

21. yüzyılın
en önemli olayı

​Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 sene geçti.
Heykele<br>11 milyon lira harcadı

Heykele
11 milyon lira harcadı

​İsraf propogandası yapan CHP'de belediyelerin heykellere ayırdığı miktar tartışma konusu oldu.
Promosyon<br>kısıtını kaldırdı

Promosyon
kısıtını kaldırdı

​Kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi geri dönüyor.
Psikolojiyi bozuyormuş

Psikolojiyi bozuyormuş

Antalya'da şehit askerin isminin sokağa verilmesini CHP'li belediye meclis üyesi engelledi.
Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

Keşmir’de 13 bin çocuk tutuklandı

​Hindistan yönetimi Müslüman ailelerden çocukları karşılığında fidye talep ediyor.
Türk turizminde büyük yükseliş

Türk turizminde büyük yükseliş

​Türkiye yılın ilk 8 ayında 31.4 milyon turist ağırladı.
Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Türkiye Emin amcayı konuşuyor

Emin amca, devletin başka ülkelere muhtaç olmaması için yardım parası almadı.
Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

Kaşıkçı'nın nişanlısından Trump'a eleştiri

​Hatice Cengiz: Trump, milli hedeflerini insan haklarının önüne koydu.
MGK'dan yazılı açıklama

MGK'dan yazılı açıklama

​Güvenli bölge projesi daha ileri adımlarla güçlenecek.
'Peygamberler bile hata yapar'

'Peygamberler bile hata yapar'

​Kaşıkçı cinayeti sorulan Prens Selman'dan ilginç savunma.
Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

'​İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Davet gitmiş'.
Otobüs durağa daldı

Otobüs durağa daldı

​Ankara'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
29 okulun yerine<br> yeni okullara gidecekler<br>

29 okulun yerine
yeni okullara gidecekler

Hasar gören okullar yerine bu okullarda eğitim verilecek.
Satışa ara verildi

Satışa ara verildi

​İki televizyon kanalının devrinde sürpriz engel.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.