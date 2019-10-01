Yüksek kredi yüzde 0,99’la yapılandırılacak

Önce ülke ekonomisi diyen ve ekonomideki toparlanmanın daha da hızlanacağını öngören Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yine elini taşın altına koydu. Tüketici dostu 3 kamu bankası, daha önce kendilerinden konut kredisi kullanan vatandaşlar için bugünden geçerli olmak üzere yapılandırma kampanyası başlattı. Kampanyadan kredi bakiyesi 500 bin TL’nin altında olan müşteriler yararlanabilecek. Kredi kullanıcısının talep etmesi halinde krediler aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenilenebilecek.

Ziraat Bankası

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Halkbank

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Vakıfbank

CEPLER RAHATLAYACAK

Yeni kampanyadan yararlanmak isteyenler bugünden itibaren kredi kullandıkları bu bankalara gidip yapılandırma talep edebilecek. Böylece daha önce 120 ay vade için yüzde 2,29 faizle 100 bin lira kredi kullanan bir vatandaş kredisini 0,99 faizle yeniden yapılandırdığından aylık taksitleri 2 bin 462 liradan bin 428 liraya gerileyecek. Bin 214 lira da cebinde kalmış olacak. Söz konusu rakam 60 ay vadede de her 100 bin lirada vatandaşın cebine 864 lira rahatlama sağlayacak.

500 BİN ÜSTÜ KREDİDE CARİ ORANLAR GEÇERLİ

Kredi geri ödemesi 500 bin liranın üzerinde olanlar ise kampanyaya katılan 3 bankanın bu kredi tutarına uyguladığı cari kredi faiz oranlarından kredilerini yapılandırabilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, bu konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili banka şubelerine başvurması gerekiyor. 500 bin lira üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.”

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EKONOMİK İYİLEŞME VATANDAŞA YANSIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

GÖZLER DİĞER BANKALARDA

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan yeni kampanya vatandaşlardan tam not aldı. Sosyal medyada kamu bankalarının bu yaklaşımını takdir eden vatandaşlar, benzer uygulamanın diğer bankalar tarafından da yapılmasını talep etti. Konu ile ilgili müteahhitlerin de çağrı var. Görüşlerine başvurduğumuz birçok müteahhit, “Özel bankaların da benzer bir yapılandırmaya gitmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.