Tarım yeniden canlanıyor

Ayrıca toplulaştırma, tahsis, değiştirme, iskan gibi işlemler tamamlanıncaya kadar, uygun şartlara sahip çiftçilere, çiftçilik yapmak kaydıyla, bin 714 kişiye, 560 bin 757 dekar hazine arazisi kiralandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere arazi edindirme, değerlendirme ve dağıtım çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, arazi edindirerek, işletme ölçeğinin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılmasını amaçlıyor.

195 KÖYDE DAĞITIM

Bu şekilde ekonomik olarak kullanılması mümkün olmayacak ölçüde küçülmüş, parçalanmış tarımsal arazilerin sahiplendirilmesi, üretime yönlendirilmesi ve işletme ölçeğinin büyütülmesi sağlanıyor.

Hazine arazilerinin topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtımı çalışmaları kapsamında bu güne kadar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aydın, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Konya, Karaman, Mersin, Şanlıurfa, Yozgat, Kayseri ve Iğdır illerinde 195 köyde, 15 bin 951 çiftçi ailesine, 1 milyon 27 bin 782 dekar hazine arazisinin dağıtımı sağlandı.

10 BİN KİŞİYE HAZİNE ARAZİSİ KİRALANDI

Hazine Arazisi, dağıtım, toplulaştırma, tahsis, değiştirme, iskan gibi işlemler tamamlanıncaya kadar, dağıtımda hak sahiplerinde aranacak şartlara sahip çiftçilere, çiftçilik yapmak şartıyla kiralanıyor.

Geçen yıl 5 ilde, 573 köyde, 10 bin 714 kişiye, 560 bin 757dekar hazine arazisi kiralandı. Tarım arazilerinin miras yolu ile intikallerinin yapılabilmesi için, Tarım Arazileri Yönetimi (TAY Portal) otomasyonunun geliştirilmesi yazılım çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalarla birlikte, ayrıca Tarım Arazileri Yönetim Projesi yürütülüyor. Ülkemizde, tarım arazilerinin mirasa konu olması sebebiyle tarım arazileri sürekli parçalanmış, bölünmüş ve bugün ortalama işletme büyüklüğü 5,9 hektara kadar düşmüştü.

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Bugüne kadar toplam 709 bin 67 hektar tarım alanının satış yolu ile bölünmesi engellendi.