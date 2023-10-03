Ziraat Bankası Bankacılık Okulu 2023 yılı eğitim dönemine başladı.
Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun Yeni Eğitim Dönemi'nin Açılış Töreni, Ziraat Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan Tarihi Genel Müdürlük Binası'nda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada;
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar açılış konuşmasında;
“Ziraat Bankası Bankacılık Okulu Ulusal ve Uluslararası arenada birçok başarılı bankacı yetiştirdi”
Genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndan bugüne kadar ulusal ve
uluslararası arenada birçok başarılı bankacı ve ekonomist mezun oldu. Titiz bir çalışma neticesinde adaylar, sektör gelişmeleriyle her yıl yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyorlar. Sağlanan eğitim programında, Mesleki Eğitimler, Koçluk, Pekiştirme ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alıyor. Ziraat Bankası Bankacılık Okulundan mezun olan öğrenciler, Ankara Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında
yüksek lisans diplomasına da sahip olmaktalar. Ziraat Bankası ayrıca yine aynı işbirliği çerçevesinde ArGe faaliyetleri kapsamında doktora programları da düzenliyor.