Ziraat Bankası Bankacılık Okulu 2023 yılı eğitim dönemine başladı.

"Teknolojinin gelişmesi ve finansal küreselleşmeyle birlikte dünyanın her yerine ulaşılabilirlik ve iletişimin öneminin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 8 trilyon dolarlık ticaret hacmine erişim imkânıyla İstanbul Finans Merkezi, küresel finans açısından önemli bir cazibe merkezi potansiyeline sahiptir. Söz konusu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek en önemli unsurlardan bir tanesi de dünya ile rekabet ederek, geleceği yönlendiren nesillerin bankacılık sektörümüzde çalışmasıdır. Ziraat Bankası'nın girişimi ile Ziraat, Finans ve Teknoloji unsurlarını bir araya getirecek şekilde kuracağımız üniversite ile bu konuda çok önemli bir adımı daha atıyoruz"