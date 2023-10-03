Bakan Şimşek'ten İFM açıklaması: Önemli bir cazibe merkezi potansiyeline sahip

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar açılış konuşmasında şunları söyledi:
"Ziraat bankası birçok başarılı bankacı yetiştirdi"
Genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndan bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada birçok başarılı bankacı ve ekonomist mezun oldu. Titiz bir çalışma neticesinde adaylar, sektör gelişmeleriyle her yıl yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyorlar. Sağlanan eğitim programında, Mesleki Eğitimler, Koçluk, Pekiştirme ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alıyor.
Ziraat Bankası Bankacılık Okulundan mezun olan öğrenciler, Ankara Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında yüksek lisans diplomasına da sahip olmaktalar. Ziraat Bankası ayrıca yine aynı işbirliği çerçevesinde ArGe faaliyetleri kapsamında doktora programları da düzenliyor.
100 yıla yaklaşan Bankacılık Okulu geleneği, İstanbul Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda daha da güçlenerek faaliyetlerine devam edecektir.