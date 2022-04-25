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Özgün EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
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EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Heyecanla beklenen EKPSS soru kitapçığı yayınlandı. 24 nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yüzde 10'ou açıklandı. Peki, EKPSS (2022) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS (2022) sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
​EKPSS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin Başkanlığını yaptığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sona erdi. Sınava katılan binlerce memur adayı heyecanlar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Peki, EKPSS (2022) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

EKPSS soru kitapçığı

  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada ”Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler” denildi.

EKPSS (2022) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

EKPSS nedir?

  • "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir."

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