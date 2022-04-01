2022 Elazığ İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Elazığ sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Elazığ'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Elazığ imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Elazığ iftar vakti, Elazığ Sahur vaktini de içeren Elazığ 2022 imsakiyesi..

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