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2022 Elazığ İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Elazığ sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Elazığ'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Elazığ imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Elazığ iftar vakti, Elazığ Sahur vaktini de içeren Elazığ 2022 imsakiyesi..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ İmsakiye: 2022 Elazığ İftar Vakti - Elazığ Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
2022 Elazığ İmsakiye

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Elazığ için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Elazığ imsakiyesi...

2022 Elazığ İmsakiyesi

2022 Elazığ İmsakiyen
2022 Elazığ İmsakiyen

2022 Elazığ Sahur Vakti

Elazığ sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Elazığ sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İmsak vakti: 04:36

2022 Elazığ Sahur Vakti

2022 Elazığ İftar Vakti

Elazığ iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Elazığ iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

İftar Vakti: 18:54

2022 Elazığ İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

Elazığ'da iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Elazığ iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

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