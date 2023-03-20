Elazığ 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Elazığ yatsı ezanı ve Elazığ teravih namazı vakitleri haberimizde.

ELAZIĞ YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Elazığ teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Elazığ yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Elazığ imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

Eğer teravih namazı cemaatle değil yalnız başına kılınacaksa niyet şöyle edilmelidir:

"Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazımı kılmaya..."

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

Kur’an-ı Kerim ilk olarak Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan ayında tutulan oruç İslam’ın şartlarında 3. sıradadır.

Oruç, takvaya yani Allah’ı memnun eden ve O’nu rahatsız edecek eylemlerden kaçınarak isteklerinin yerine getirilmesine yardımcı olur.

Ramazan Müslümanların sıklıkla Kur’an-ı Kerim hatim ettikleri bir aydır. Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i okumak ve okutmak şiddetle tavsiye edilir. Kur’an okumak hem imanınızı kuvvetlendirir hem de size iç huzur verir.

Bu kutsal ay içinde cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlenir.







