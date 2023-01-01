Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.

Erdoğan’dan Elon Musk’a Türkiye’de Tesla fabrikası kurma daveti

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

Türkiye'de Tesla fabrikası nerede kurulacak?

Musk'ın, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, bundan sonra nerede fabrika kuracaklarını muhtemelen yıl sonuna kadar belirleyeceklerini söylemişti.

Tesla, önümüzdeki yıl bir ülkede daha dev fabrika açmayı planlıyor. Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı ile ilgili net bir bilgi henüz olmadı.

Elon Musk'ın hangi ülkede fabrikası var?

Fremont, California (ABD)

ABD'nin California eyaletinin Fremont kentindeki fabrika 2010'da, yani Tesla'nın kuruluşundan 7 yıl sonra açıldı. Tesla; Model S, 3, X ve Y tipi araçlarını 511 bin metrakare büyüklüğündeki bu fabrikada üretmeye başladı. Tesla'nın en fazla işçisi olan bu fabrikasında 17 binden fazla kişi çalışıyor.

Nevada (ABD)

Tesla, gigafabrika olarak nitelendirilen ilk tesisini 2016'da ABD'nin eyaletinde açtı. Dev fabrika, elektrik motorları, piller ve güç aktarma organları için yüksek hacimli bir tesis. Nevada'dakinden başlayarak Tesla'nın daha sonra açtığı tüm tesisler gigafabrika kategorisinde.

New York (ABD)

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentindeki Tesla fabrikası 2017'de açıldı. Tesla bu tesiste, kendi imzasını taşıyan güneş enerjili çatı kiremitlerini, güneş panellerini ve süper şarj cihazlarını üretiyor.

Şanghay (Çin)

Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını 2019'da Çin'in Şanghay kentinde açtı. Aynı yılında sonunda ilk kez Çin'de görülen koronavirüs salgını ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ticaret savaşı açması dahi, fabrikada operasyonu durdurmadı. Tesiste, Model 3 ave Model Y tipi araçlar üretildi. Çin'de yabancılara ait ilk fabrika da bu tesis oldu.

Berlin–Brandenburg (Almanya)

Tesla'nın Almanya'daki fabrikası ülkede çevre örgütlerinin tepkisine karşın geçen yıl açıldı. Şirket bu tesiste, Model Ys tipi araçlar ve bataryalar üretiyor. Elon Musk bu gigafabrikayı, "bölge, Almanya ve dünya için bir mücevher" olarak nitelendirmişti. Tesla, bu tesisle, Almanya'da Brandenburg eyaletindeki en büyük işveren konumunda.

Texas (ABD)