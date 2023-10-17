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Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verilecek! Emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile 29 Ekim'de emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek. Emekli ikramiyesi şartları ve verileceği tarih merak ediliyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek? 29 Ekim emekli ikramiyesi şartları neler?

11:48 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 5 bin TL verileceğini ve konunun diğer detaylarını açıklamıştı. Kabine toplantısı sonrasında 5 bin TL emekli ikramiyesi duyuruldu. EYT'lilerin emekli ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesini kimler alacak, şartlar neler? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5 bin TL emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk yarısına kadar yapılacağı açıklanmıştı. Emekli ikramiyesinin kasının ayının 15'ne kadar ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

5 bin TL emekli ikramiyesinin hem emekli olup hem de çalışanlara verilmeyecek. SK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin TL emekli ikramiyesi alacak.

EYT'LİLER 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

5 bin TL emekli ikramiyesinden EYT’liler de faydalanacak.



#emekli ikramiyesi
#5 bin tl ikramiye
#cumhuriyet ikramiyesi
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