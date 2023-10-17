Ne zaman emekli olurum? sorusunun yanıtını haberimizden görebilirsiniz. Emekli maaşı hesaplama işlemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de ne zaman emekli olurum oldu. Çalışanlar, çalıştıkları gün sayısını ve detaylı bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminden görebilirler. Emekli maaş hesaplaması ve detaylı bilgileri aşağıdan inceleyebilirsiniz.