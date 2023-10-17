Emekli ikramiyesi
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında araştırmalar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 5 bin TL verileceğini ve konunun diğer detaylarını açıklamıştı. Kabine toplantısı sonrasında 5 bin TL emekli ikramiyesi duyuruldu. EYT'lilerin emekli ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu. Peki 5 bin TL emekli ikramiyesini kimler alacak, şartlar neler? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
5 bin TL emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk yarısına kadar yapılacağı açıklanmıştı. Emekli ikramiyesinin kasının ayının 15'ne kadar ödenmesi bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
5 bin TL emekli ikramiyesinin hem emekli olup hem de çalışanlara verilmeyecek. SK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin TL emekli ikramiyesi alacak.
EYT'LİLER 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?
5 bin TL emekli ikramiyesinden EYT’liler de faydalanacak.