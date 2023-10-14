Ne zaman emekli olurum? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte bu sorular üzerine hazırladığımız haberden tüm ayrıntıları görebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan tüm vatandaşlar, ne zaman emekli olabilirim uygulamasını kullanarak bilgilerini görebilirler. Ayrıca emekli maaşı hesaplaması da e-devlet ya da SGK sistemleri üzerinden öğrenilebiliyor. İşte detaylı açıklamalar.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

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Ne zaman emekli olurum işleminin yanında emeklilik için sunulan diğer hizmet ''emekli maaşı sorgulama''işlemidir. Emekli maaşı sorgulama yapacak olan kişiler, emekli olduktan sonra kendilerine bağlanacak olan emekli maaşının ne kadar odluğunu öğrenmektedir. Bu bağlamda eğer siz de emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağınızı öğrenmek istiyorsanız emekli maaşı sorgulama yapabilirsiniz. Emekli maaşı sorgulama için SGK tarafından açılan özel sayfa size bu konuda yardımcı olacak ve kolay bir şekilde emekli maaşı sorgulama yaparak sonuca ulaşmanız sağlanacaktır.









Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Nasıl Yapılır?Kişilerin yurtdışı borçlanma işlemlerini yapması için dilekçe vermesi gerekmektedir. İlgili dilekçe resmi olarak “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi" olarak adlandırılmaktadır. Dilekçe SGK'nın remsi internet sitesinden indirilebileceği gibi aynı zamanda SGK'nın şubelerine gidildiğinde şubelerden de alınabilmektedir. Bu bakımdan kişiler kurumda form doldurmak istemediği durumlarda online olarak dilekçeyi bilgisayara indirerek doldurabilir. Böylece kuruma teslim edilmesi yeterlidir.









Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?









SGK tarafından kullanıma sunulan SSK maaş sorgulama sayesinde sizler de emekli maaşınız için bilgi alabilirsiniz. Online olarak yapılacak işlemlerde üstelik herhangi bir ücret alınmadığından dolayı kişiler herhangi bir bedel ödemeden kolay bir şekilde işlemler tamamlanabilmektedir. Bu açıdan istenildiği zaman SSK maaş sorgulama hizmetleri kapsamında bilgi alınabilmektedir. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. Formun doldurulmasının ardından ise sistem tarafından kişilerin ne kadar maaş alacağı hesaplanarak belirlenecektir. Böylece SSK maaş sorgulama yapan kişiler sonuç sayfası üzerinden kolay bir şekilde sonucu öğrenebilmektedir. Sistemin SGK tarafından desteklenmesi ve sonuçların güncel mevzuatlar uyarınca yapılması, kişilerin resmi bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır.









SGK emekli maaşı hesaplama işlemleri belirli kurallara göre yapılmaktadır. İşe başlama tarihi, malullük ya da iş gücü kaybının olup olmadığı gibi bilgiler SGK emekli aylığı hesaplama işlemi için gerekli olmaktadır. Bunun dışında SSK emekli maaşı hesaplamada en önemli kriter ilk kez SSK'lı olarak işe giriş tarihidir. Ancak staj ya da çıraklık okulunda yapılan sigorta buna dahil değildir. SGK emeklilik maaşı hesaplama işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasında bir uygulamayı çalışanların hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Bu uygulama sayesinde emekli maaşı hesaplama işlemi gerçekleştirilebilir.









SGK Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?









SGK'nın internet sayfasında bulunan bu uygulama ile sigortadan emekli olacak kişilerin emekli maaşı hesaplamasına olanak sağlanmaktadır.









SSK ya da 4A kurumu için ne zaman emekli olurum sistemi:









Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve yeni adi 4A olan SSK birimine bağlı olarak çalışan vatandaşlar, simdi anlatacağımız şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirler. Üstelik burada anlatacağımız emeklilik hesaplama işlemleri internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu yönü ile emeklilik hesaplaması yapmak çok pratik bir işlem haline gelmektedir.









Bu doğrultuda, SSK yani 4A kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;









• Burada SSK yani 4A kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız.









• Hemen sonrasında, burada yer alan "4A Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasına giriş yapınız.









• Daha sonraki aşamada; "doğum tarihinizi" "işe giriş tarihinizi" "ilk tescil tarihinizi" ve "prim günlerinizi" sistemde yer alan bu bölümlere yazınız.









• Bu arada, SSK yani 4A birimi üzerinden emeklilik hesaplaması yapmadan önce eğer bilmiyorsanız; prim, hizmet ve işe başlama tarihi bilgilerinizi öğrenmenizi tavsiye ederiz. Çünkü emeklilik hesaplaması yapılırken, görüldüğü üzere, bu bilgiler sizden istenmektedir.









BAĞ-KUR ya da 4B kurumu için ne zaman emekli olurum sistemi;









Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve yeni adi 4B olan BAĞ-KUR birimine bağlı olarak çalışan vatandaşlar, simdi anlatacağımız şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirler. Üstelik burada anlatacağımız emeklilik hesaplama işlemleri internet üzerinden yapılabilmektedir. Bu yönü ile emeklilik hesaplaması yapmak çok pratik bir işlem haline gelmektedir.









Bu doğrultuda, BAĞ-KUR yani 4B kurumuna bağlı olarak çalışan bir vatandaş iseniz, şu şekilde emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz;









• Burada, BAĞ-KUR yani 4B kurumuna göre emeklilik hesaplaması yapabilmek için, ilk önce, http://uyg.sgk.gov.tr adresine giriş yapınız.









• Hemen sonrasındaki aşamada, burada yer alan "4B Ne Zaman Emekli Olurum" uygulamasına giriş yapınız.









• Daha sonraki aşamada; "Emeklilik türünüzü" "Cinsiyetinizi" "Doğum tarihinizi" "Maluliyet durumunuzu" "Maluliyet derecenizi" "Erken yaşlanma" durumunuz varsa onun bilgisini ve "Bakıma muhtaç malul çocuğunuz" varsa onun da bilgisini, sistemde yer alan ilgili bölümlere yazınız.









• Son olarak, "tamam" seçeneğine tıklayınız.









Emekli Maaşı Sorgulama

Ne zaman emekli olurum işleminin yanında emeklilik için sunulan diğer hizmet ''emekli maaşı sorgulama''işlemidir. Emekli maaşı sorgulama yapacak olan kişiler, emekli olduktan sonra kendilerine bağlanacak olan emekli maaşının ne kadar odluğunu öğrenmektedir. Bu bağlamda eğer siz de emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacağınızı öğrenmek istiyorsanız emekli maaşı sorgulama yapabilirsiniz. Emekli maaşı sorgulama için SGK tarafından açılan özel sayfa size bu konuda yardımcı olacak ve kolay bir şekilde emekli maaşı sorgulama yaparak sonuca ulaşmanız sağlanacaktır.







