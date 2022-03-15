Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. Ramazan ayına az bir süre kala, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili haberler de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Asgari ücrette yapılan zammın ardından emekli bayram ikramiyesi ile ilgili de bir zam beklentisi bulunuyor. İşte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi haberinin detayları...

EMEKLİ BAYRAM KRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak.

Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.