2022 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı ne kadar oldu?

Son zamanlar milyonlarca kişi emekli maaşını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Emeli maaşına ne kadar zam geldi?

2021’in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlandı.

SSK-Bağkur emekli maaş tablosu

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik olan enflasyon oranı açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 23,65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olduğunu duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı yüzde 66 artmış oldu.

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Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. 4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.