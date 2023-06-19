Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından milyonlarca emekliyi ilgilendiren aylık ve ikramiyeler hakkında önemli bir açıklama yayımladı. Buna göre, 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.
SGK emekli aylığı ve ikramiye ödeme tarihleri
SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak. Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak. Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak. Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak. Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.
BAĞ-KUR emeklileri maaş ve ikramiyelerini ne zaman alacak?
BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.
Emekli sandığı emeklileri maaş ve ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli sandığından aylık alanların ise aylık ödemeleri 23 Haziran'da hesaba geçecek. Bu kapsamda 14 virgül 4 milyon emekliye 25 virgül 7 Milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.