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Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri başladı

Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Ödemeler ve ikramiyeler Kurban Bayramından önce hesaplara yatıyor. 17 Haziran’da başlayan ödemeler 23 Haziran'a kadar devam edecek. Peki BAĞ-KUR emeklileri maaş ve ikramiyelerini ne zaman alacak? İşte emekli aylığı ve ikramiye ödeme tarihleri.

15:22 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından milyonlarca emekliyi ilgilendiren aylık ve ikramiyeler hakkında önemli bir açıklama yayımladı. Buna göre, 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

SGK emekli aylığı ve ikramiye ödeme tarihleri

SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak. Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak. Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak. Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak. Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.

BAĞ-KUR emeklileri maaş ve ikramiyelerini ne zaman alacak?

BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.

Emekli sandığı emeklileri maaş ve ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli sandığından aylık alanların ise aylık ödemeleri 23 Haziran'da hesaba geçecek. Bu kapsamda 14 virgül 4 milyon emekliye 25 virgül 7 Milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.


#Emekli maaş
#SGK emeklisi bayram ikramiyesi
#emekli maaşları
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