Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından milyonlarca emekliyi ilgilendiren aylık ve ikramiyeler hakkında önemli bir açıklama yayımladı. Buna göre, 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak.

SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak. Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak. Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak. Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak. Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.