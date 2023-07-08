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Evde bakım ve yaşlılık aylığı alanlara iyi haber: Yeni maaşlar arttı

Evde bakım maaşı alanlar 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte evde bakım maaşına zam gelece mi? sorusunu sormaya başladı. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde evde bakım aylığı ödenmekte. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 4 bin 336 lira olarak veriliyordu. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri de arttı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlı ödemeleri ne zaman alınmaya başlanacak? Engelli aylığına ne kadar zam geldi? 65 aylığı yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yeni zam oranı ne kadar oldu? İşte, merak edilenler.

13:05 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Evde bakım maaş zammı

Evde bakım maaş zammı

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam açıklamaları sonrası evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi.

Evde bakım aylığı ne kadar?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Memur ve emekli zam oranı için TÜİK son veri olan Haziran 2023 enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,92 oldu.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı.

Hane içinde kişi başı gelirin artık 5 bin 671 lira 20 kuruş yerine 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.

Evde bakım maaşı kimlere veriliyor?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

Evde bakım maaşı başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı şartları devlet tarafından belirlenmiştir.

  • *Muhtaçlık belgesine sahip olmak
  • *Bakıma muhtaç olmak
  • *Engelli raporuna sahip olmak
  • *Türk vatandaşı olmak

Bu şartları sağlayan kişilere devlet tarafından evde bakım hizmeti ve evde bakım maaşı verilmektedir. Şartlar sağlanmadığı takdirde kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlanacaktır. Başvuru esnasında doğru bilgileri vermeye ve yanlış bilgi vermemeye özen göstermek gerekir.

Evde bakım maaşı başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım maaş başvuru yeri devlet tarafından seçilen kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen bu süreçte başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Eğer yaşanılan ilde bu müdürlükten bulunmuyor ise ilçe müdürlüğü de kabul edilmektedir.

Evde bakım maaşı başvuru evrakları nelerdir?

Başvuru evrakları şunlardır:

*Kimlik kartı ve fotokopisi

*Başvuru formu

*Gelir durum tespit belgesi

*Engelli raporu

*Vesikalık fotoğraf

65 yaş maaş zammı oranı ne kadar odu?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? sorusu üç aylık maaşı alanların gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2 bin 348, yüzde 40-69 engelli aylığının 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 2 bin 811 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Sosyal yardım destekleri ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini hatırlattı. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklendiğini ifade eden Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu?

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

  • "Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 liradan 1874 liraya, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya, orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıktı.
Yeni stajyer maaşları 2023'te ne kadar olacak?
Yeni stajyer maaşları 2023'te ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranı, staj ücretlerini de belirliyor. Asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı artacak. Ocak’ta asgari ücret net 8 bin 500 TL olurken, brüt asgari ücret 10 bin lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücret zammıyla birlikte staj ücretleri ne artmakta. Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte zorunlu stajer ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir. Peki, staj ücreti ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret zammıyla stajer ücretleri ne kadar olacak?

Askerlik ve doğum borçlanma ücretleri ne kadar? Yeni asgari ücret zammı sonrası borçlanma ücretleri artacak
Askerlik ve doğum borçlanma ücretleri ne kadar? Yeni asgari ücret zammı sonrası borçlanma ücretleri artacak

Asgari ücrete ara zammı netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Asgari ücret zammı sonrası staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, GSS primi, staj ücreti de zamlanacak. Temmuz asgari ücret ara zammı neticesinde askerlik ve doğum borçlanma tutarları da değişecek. Emekli olmak isteyenlere eksik primlerini askerlik ve doğum borçlanması imkanı tanınmakta. Şu an için 450 gün (15 ay) askerlik borçlanması bedeli en az 48 bin 38,40 TL, 1 çocuk için 720 gün (2 yıl) doğum borçlanması bedeli ise en az 76 bin 861,44 TL olmakta. Peki askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması temmuzda ne kadar olacak?

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32 dakika önce
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Evde bakım ve yaşlılık aylığı alanlara iyi haber: Yeni maaşlar arttı