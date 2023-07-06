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2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu

Enflasyon farkı ile memur zammı belli oldu. Görevdeki memurlar, 2023’ün temmuz ayında maaşlarını yüzde 17.55 zamlı alacak, zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Memur maaş katsayısına bağlı olarak artan kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 dönemi için merak konusu. Asgari ücrete gelen yüzde 34 zam ile birlikte 13 bin 410 liraya yükselen kıdem tazminatı tavanı, memur maaşına yapılan yeni zamla birlikte arttı. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Peki temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? Memur ve asgari ücretli için yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte yeni kıdem tazminatı tavanı ve hesaplama detayları…

10:32 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. Buna göre ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 19.77 oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı olacak. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL 2023? İşte memur ve asgari ücretli için yeni kıdem tazminatı tavanı.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanı ayrı olarak belirleniyor. Kıdem tazminatı tavanının memur ve emekli zammı sonrası temmuz ayında yeniden belirlendi.

Memur maaşlarına artışta bu yıl önceki yıllardan farklı bir yöntem izlendi. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL'lik seyyanen zam verildi. Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınıyor. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, Ocak – Haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL’ye yükselecek.

İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Aynı işyerindeki her bir yıllık hizmete karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. İşçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı, iş akdinin sona erdiği tarih için uygulanmakta olan tavan tutarı aşamıyor. Brüt ücreti 20 bin lira olan ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışan bir işçi 31 Aralık 2022 tarihinde 153.710 TL kıdem tazminatı alabilir iken, 1 Ocak’tan sonra iş akdi sona erdiğinde aynı işçi 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabiliyordu.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek.

Zamlı kıdem tazminatı ne zaman alınabilir?

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretli işçinin haziran ayında 10.008 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı temmuz ayında 13.414,50 TL’ye çıktı.

Kıdem tazminatı son ücret üzerinden belirleniyor. İşçiler önce çalışıp ücretlerini sonra alıyor. Yeni asgari ücret üzerinden ilk maaş ödemesi 31 Temmuz’da yapılacak. Dolayısıyla, asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilmesi için 31 Temmuz’a kadar çalışmaları gerekir.

Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar ise 1 Temmuz’dan sonra işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını yeni tavan üzerinden alabilirler.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.


SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına kademeli zam geliyor: İşte emekli maaş zammı oranı
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Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında kademeli olarak zam planlanıyor. En düşük emekli maaş zammın ardından yapılacak kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Meclis'e gelecek ilk yasal düzenleme ise memurların taban maaşı ile emeklilere yapılacak ek artışlar ile ilgili olacak. Tüm maaş artışı düzenlemeleri EYT'lileri de etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini duyurdu. Peki 7.500 lira ve üzeri alanların emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte, zam oranlarıyla ilgili son gelişmeler.

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