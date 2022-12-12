2023 emekli maaş zammı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı haberleri büyük merak ve sabırsızlıkla araştırılıyor. SSK ve Bağ-kur emekli maaşları için 5 aylık enflasyon oranı belirlendi. Gözler ise Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Emekli maaşı zam oranlarında etkili olan enflasyon oranları kaç çıktı? Emekli zammı 2023 ne kadar olacak? İşte 5 aylın enflasyon oranı ve Ocak 2023 emekli maaşına beklenen zam oranı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı.

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon farkı çıktı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Bu orana Aralık ayı enflasyon rakamı da eklenecek.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun 18-20 seviyesinde olması bekleniyor. Bu hesaba göre emekliler yeni yılın ilk 6 ayında maaşlarına % 20 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında yapılan zam ile 3.500 liraya yükseltilmişti. İlave bir zam olmaması halinde en düşük emekli maaşı 4.200 lira seviyesine çıkacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ 16.05

Temmuz ayında emekliye yüzde 42,5 zam yapılmasının ardından 2023'te, emekli zammı son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Yılın son ayına girerken emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, 4 aylık enflasyon farkı toplam 10,45 olarak açıklanırken Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahmininde 6 aylık enflasyon farkını 16.05 oranında duyurdu. Emekli zammı ile en düşük emekli maaşı, 3 Ocak 2023 tarihinde Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

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İNTİBAK GELİRSE EMEKLİ MAAŞLARI 1.200 TL ARTACAK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.