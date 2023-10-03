Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi, Asgari Ücretli, Kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı. Böylece 3 aylık memur ve emekli zam oranı da netleşti.

Eylül ayı enflasyon ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE, aylık yüzde 4,75 yıllık 61,53 oldu. Piyasaların beklentisi aylık TÜFE'nin yüzde 5 artması yönündeydi.

Ocak zammı ne zaman belli olacak?

Bugün açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte bu artışların üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur ve memur emekli enflasyon farkı ne kadar?

Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,11 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için iki aylık enflasyon farkı da yüzde 18 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 oranına ulaştı.

3 aylık memur zammı

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu

3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,

Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11,

3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

Enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı verilecek mi?

Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak. Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar enflasyon farkı verilecek?

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 olmuştu. Bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Eylül ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte geriye, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur zammı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de tahminlere göre yeni maaşlar şöyle değişecek:ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 44.045,74

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 48.501,26

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 49.150,28

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 31.133,75

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 34.283,13

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 34.741,89

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 40.091,93

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 44.147,49

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 44.738,25

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 36.177,47

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 39.837,07

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 40.370,15

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 44.283,27

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 48.762,82

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 49.415,34

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 40.074,28

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 44.128,07

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 44.718,57

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 74.595,85

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 82.141,72

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 83.240,90

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 35.887,01

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 39.517,22

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 40.046,02

MÜHENDİS 1/4 21.295

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 44.956,49

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 49.504,14

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 50.166,58

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 31.948,13

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 35.179,89

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 35.650,65

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 65.318,71

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 71.926,13

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 72.888,61

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 43.111,92

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.472,98

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 48.108,24

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 37.488,63

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 41.280,85

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 41.833,25

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 42.839,10

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.172,57

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 47.803,81

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

Memur emeklisi ne kadar zamlı maaş alacak?

Hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de tahminlere göre yeni aylıklar şöyle değişecek:

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 48.742,34

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 53.672,95

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 54.391,18

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 43.140,08

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 47.503,99

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 48.139,67

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 16.372,43

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 18.028,61

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 18.269,86

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 28.328,55

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 31.194,17

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 31.611,60

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.615,69

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.701,11

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 23.004,88

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.271,28

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.321,85

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.620,55

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 14.431,49

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 15.891,33

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 16.103,98

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 35.162,55

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 38.719,48

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 39.237,61

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 38.479,46

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 42.371,91

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 42.938,91

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03

Yüzde 51.46 zamlı maaş: 22.431,23

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 35.73 zamlı maaş: 20.101,61

Yüzde 49.46 zamlı maaş: 22.135,03