Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

SGK ve Bağkur emeklisi hem de asgari ücretli çalışanlar Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili son durumu takip ediyor. Emekli, memur ve işçileri ilgilendiren Temmuz maaş zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den açıklama geldi. Temmuz maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Emekliler ve kamu çalışanları yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranları oluyor.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılan emeklilerin maaşı zammı için milyonların gözü kulağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek olan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur zammı hakkında bilgi veren Bakan Bilgin, "Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum." dedi. Ocak ayında en düşük emekli aylığı 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamada bulundu.

Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" dedi

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılacak. Konuyla ilgili Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.