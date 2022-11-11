En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor. Toplamda 6 aylık enflasyon verilerin açıklanmasının ardından emekli zammı rakamları da belli olmuş olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

En düşük emekli aylığı ücreti

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ne kadar?

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde tekrar yükseltileceğini, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı. Ocak 2022 maaş zammı açıklamaları ardı ardına geliyor.

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Bakan Nurettin Nebati emekli zam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışları karşısında aldıkları ve almaya devam ettikleri çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanların, emeklilerin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli adımların atıldığını belirterek, "Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94,6, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85,5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 78,6 artış yaptık." dedi.

Emekli zammı ne zaman belli olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

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Ocak 2023’te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

Takvim'de yer alan habere göre, bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 103 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 700 liraya yükselecek.

Memur ve memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

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Memur emeklisi maaşları ne kadar?

Memur maaşları ne kadar?

Genel müdür 1/4

Mevcut maaş: 29.809,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 36.590,55 TL

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 15.848,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.453,42 TL

Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 9.707,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 11.915,34 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 12.276,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 15.068,79 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 27.574,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 33.847,09 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 15.810,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.406,78 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 13.747,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 16.874,44 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 18.853,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 23.142,06 TL

Hemşire (Üniv. mez) 5/1

Mevcut maaş: 11.828,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 14.518,87 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 16.205,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.891,64 TL

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 10.100,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 12.397,75 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 25.984,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 31.895,36 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 15.311,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 18.794,25 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 12.752,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 15.653,08 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 15.485,00 TL

Yüzde 22.75 zamlı maaş: 19.007,84 TL

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