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Emeklilik yaşı değişecek mi, düşecek mi? SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Emeklilik yaşı değişecek mi, düşecek mi? SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

16:0225/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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SGK emeklilik yaşı hesaplama ekranı
SGK emeklilik yaşı hesaplama ekranı

Çalışanların en çok merak ettiği konular arasında emeklilik yaşı ve maaş sistemi yer alıyor. "Ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtını arayan sigortalılar, gerekli prim gününü doldurup diğer koşulları sağladıklarında emeklilik hakkı kazanabiliyor. Emeklilik yaşı ve prim şartlarını öğrenmek isteyenler, SGK ve e-Devlet üzerinden sunulan emeklilik yaşı hesaplama araçlarından faydalanabiliyor. Öte yandan 2025 yılı emekli maaşlarındaki değişim ihtimali ve yeni emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar da gündemde. "Emeklilik yaşı artacak mı?" sorusu, düzenlemelerle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların en çok sorduğu başlıklar arasında bulunuyor.

Çalışanlar, emeklilik planlamalarını yaparken "Ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtını arıyor. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar, belirlenen prim gün sayısını tamamladıklarında ve diğer koşulları sağladıklarında emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan hesaplama robotu ve e-Devlet ekranı üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, bu araçlar aracılığıyla emeklilik yaşını ve kalan prim günlerini hızlıca öğrenebiliyor.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI, DEĞİŞECEK Mİ?

Son dönemde sosyal güvenlik sisteminde revizyon beklentileri artarken, emeklilik yaşında değişiklik yapılması resmi olarak gündeme girdi.


2025 yılı programında emeklilik yaşının “doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa” uyumlu olarak belirleneceği ve otomatik ayarlanacağı belirtildi. Doğuşta beklenen yaşam süresi son sosyal güvenlik revizyonunun yapıldığı 2000’li yıllara göre arttığı için emeklilik yaşının da buna bağlı olarak artması bekleniyor.


NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmeti emeklilik yaşı ile bilgi edinilmesini sağlıyor.


Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor. Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.


Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.

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