Çalışanlar, emeklilik planlamalarını yaparken "Ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtını arıyor. 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar, belirlenen prim gün sayısını tamamladıklarında ve diğer koşulları sağladıklarında emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplama işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan hesaplama robotu ve e-Devlet ekranı üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, bu araçlar aracılığıyla emeklilik yaşını ve kalan prim günlerini hızlıca öğrenebiliyor.

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI, DEĞİŞECEK Mİ?

Son dönemde sosyal güvenlik sisteminde revizyon beklentileri artarken, emeklilik yaşında değişiklik yapılması resmi olarak gündeme girdi.





2025 yılı programında emeklilik yaşının “doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa” uyumlu olarak belirleneceği ve otomatik ayarlanacağı belirtildi. Doğuşta beklenen yaşam süresi son sosyal güvenlik revizyonunun yapıldığı 2000’li yıllara göre arttığı için emeklilik yaşının da buna bağlı olarak artması bekleniyor.





NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmeti emeklilik yaşı ile bilgi edinilmesini sağlıyor.





Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor. Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.



