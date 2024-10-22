Emeklilik yaşı kaç, nasıl öğrenilir 2024? Emeklilik prim gün sayısı kaç değişti mi? SGK ile kadın ve erkek yaş tablosu...

Erkeklerin 55, kadınların ise 50 yaşını doldurmuş olup en az 5000 gün,

15 seneden beri sigortalı olarak çalışan erkeklerin 55, kadınların ise 50 yaşını doldurmuş olup en az 3600 gün,

25 yıldan beri sigortalı olan erkeklerin 55, 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan kadınların ise 50 yaşını doldurmamış olup; en az 5000 gün malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta primlerini ödemiş olmaları beklenir.