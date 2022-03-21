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Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Arsa ve araziye sahip olan vatandaşlar için emlak vergisi ödemek şarttır. 2022'de emlak vergisinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında. 2022 emlak vergisi ne kadar? Emlak vergisi nedir? İşte merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar?
​Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar?

2022'de emlak vergisiyle ilgili oldukça soru soruluyor. Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar ve oranları nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 emlak vergisi ne kadar?

Buna göre, 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak tespit edildi.

2022 emlak vergisi oranları

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar?
Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar?

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