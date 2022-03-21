2022'de emlak vergisiyle ilgili oldukça soru soruluyor. Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar ve oranları nedir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

2022 emlak vergisi ne kadar?

Buna göre, 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak tespit edildi.

2022 emlak vergisi oranları

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

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Emlak vergisi nedir? 2022 emlak vergisi ne kadar?