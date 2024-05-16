|
Özgün

Emniyet Şeridini Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç TL? 2024 Trafik Cezası Ücretleri

Emniyet şeridi cezası 2024 tutarı belli oldu! Trafikte emniyet şeridi ihlali yapmak birçok kazaya sebebiyet verebildiğinden trafik ekipleri tespit ettiklerine emniyet şeridi cezası keser. Emniyet şeridine girme cezası trafik kazalarının önüne geçmede caydırıcı rol oynuyor. 2024 yılı itibarıyla, şerit ihlali ve emniyet şeridi kullanımıyla ilgili cezaların tutarları güncellendi. Emniyet şeridi kullanmanın ceza kodu 46/2-f'dir. Peki, trafikte emniyet şeridi kullanma cezası 2024 ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

14:11 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Emniyet şeridine girme
Emniyet şeridine girme

Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçların acil durumlar gibi belirli hallerde kullanabilmesi için yollarda ayrı bir alan bulunur. Emniyet şeridi, trafiğin genel akışında kullanılmaz ve sadece belirli araç türlerine, yetkili kişilere ve can güvenliği gibi acil durumları olan sürücülerin kullanımına açıktır. Özellikle trafiğin çok yoğun olduğu şehirlerde ise bu kuralı ihlal eden sürücüler görülebilir. Peki, 2024 yılında emniyet şeridi kullanmanın cezası ne kadar oldu?

Emniyet Şeridini Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç TL 2024?

Emniyet şeridi cezası 2024 itibari ile bir önceki yıla göre %58,46 zamlandı. 2023’te 4.064 TL olan emniyet şeridinde gitmenin cezası 2024 yılında 6.440 Tl oldu. İndirimli trafik cezası ödeme için 15 gün içinde cezayı yatırmanız önemli. Böylece diğer cezalardaki gibi %25 indirimli ödeyebilirsiniz.

Emniyet Şeridi Cezası Nasıl Ödenir?

Ödeme işlemlerini ise PTT,anlaşmalı bankalar veya direkt olarak e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Kiralık araçlarda trafik cezalarını kim öder, cezalar kime yazılır?

Araç kiralama için trafik cezalarını kimin ödediği sıkça sorulan bir soru. Kiralık araçlarda yapılan trafik ihlallerinde cezaları sürücü öder. Kesilen cezanın günü ve saati belirlenmiştir. Böylece o gün ve saatte aracı teslim alıp kullanmakta olan sürücüye ceza tutarı yansıtılıyor. Sürücü seyir halindeyken trafik memurlarının kestiği, sürücü kaynaklı ihlallerin cezalarını da ödemekle yükümlüdür. Araç arızasına bağlı olarak gelişebilecek durumlarda kesilen cezalar hakkında aracı teslim almadan önce, aracı teslim eden rent a car ofisinin araba kiralama formunu dikkatle okuyunuz ve bu konuda yetkili personelden bilgi alınız.



#emniyet şeridi
#emniyet şeridi ihlali
#emniyet şeridi kullanma
#trafik cezaları
#2024 trafik cezaları
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı 16 Mayıs 2024 hangi illerde yattı? Evde bakım parası sorgulama ekranı