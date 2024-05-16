Emniyet Şeridini Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç TL? 2024 Trafik Cezası Ücretleri

Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçların acil durumlar gibi belirli hallerde kullanabilmesi için yollarda ayrı bir alan bulunur. Emniyet şeridi, trafiğin genel akışında kullanılmaz ve sadece belirli araç türlerine, yetkili kişilere ve can güvenliği gibi acil durumları olan sürücülerin kullanımına açıktır. Özellikle trafiğin çok yoğun olduğu şehirlerde ise bu kuralı ihlal eden sürücüler görülebilir. Peki, 2024 yılında emniyet şeridi kullanmanın cezası ne kadar oldu?

Emniyet Şeridini Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç TL 2024?

Emniyet şeridi cezası 2024 itibari ile bir önceki yıla göre %58,46 zamlandı. 2023’te 4.064 TL olan emniyet şeridinde gitmenin cezası 2024 yılında 6.440 Tl oldu. İndirimli trafik cezası ödeme için 15 gün içinde cezayı yatırmanız önemli. Böylece diğer cezalardaki gibi %25 indirimli ödeyebilirsiniz.

Emniyet Şeridi Cezası Nasıl Ödenir?

Ödeme işlemlerini ise PTT,anlaşmalı bankalar veya direkt olarak e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Kiralık araçlarda trafik cezalarını kim öder, cezalar kime yazılır?

Araç kiralama için trafik cezalarını kimin ödediği sıkça sorulan bir soru. Kiralık araçlarda yapılan trafik ihlallerinde cezaları sürücü öder. Kesilen cezanın günü ve saati belirlenmiştir. Böylece o gün ve saatte aracı teslim alıp kullanmakta olan sürücüye ceza tutarı yansıtılıyor. Sürücü seyir halindeyken trafik memurlarının kestiği, sürücü kaynaklı ihlallerin cezalarını da ödemekle yükümlüdür. Araç arızasına bağlı olarak gelişebilecek durumlarda kesilen cezalar hakkında aracı teslim almadan önce, aracı teslim eden rent a car ofisinin araba kiralama formunu dikkatle okuyunuz ve bu konuda yetkili personelden bilgi alınız.







