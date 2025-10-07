Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası olan bir kural ihlalidir. Emniyet kemerinin takılmaması, araç kullanırken sigara içilmesi gibi kural ihlallerine benzer olarak bazı yaptırımlar uygulanır. Bir araç seyir halindeyken sürücü cep telefonu ile konuşuyorsa ve bir elektronik takip sistemi ya da trafik polisi bu durumu tespit ederse sürücüye ceza kesilir.Peki, 2024 yılında araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası ne kadardır?

Araç kullanırken telefon kullanmanın cezası ne kadar 2025?

Yalnızca seyir hâlindeyken değil kırmızı ışıkta beklerken telefonla konuşulması da kural ihlali kabul edilir. Kırmızı ışıkta telefonla konuşmak da idari para cezası uygulanan bir kural ihlalidir.

Seyir halindeyken telefonla konuşmak trafik kurallarına aykırı olduğu için cezaya tabidir. 2024 yılında telefonla konuşma cezası 1.506 TL, 2025 yılında ise 2.168 TL tutarındadır.

Trafikte telefonla konuşmanın riskleri nelerdir?

Araç sürücüleri radar, elektronik takip ve tespit sistemleri gibi farklı yollarla ya da trafik polisi tarafından durdurulur ve ceza kesilir. Bazı kişiler için basit gibi görünse de telefonla konuşmak ciddi sonuçları olabilecek, hayati riskleri bulunan bir kural ihlalidir. Cezai yaptırım uygulanmasının sebebi birçok riskin bulunmasıdır. Trafikte telefonla konuşmanın risklerinden bazıları şunlardır:

Araç sürücüsünün dikkati dağılabilir. Buna konuşmanın içeriği, sürücünün sinirlenmesi, üzülmesi gibi farklı duyguları yaşama ihtimali neden olabilir.

Konsantrasyonu bozulan, odağı dağılan sürücünün sürüş güvenliği sekteye uğrayabilir.

Dikkati dağılan sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir kazaya sebebiyet verebilir.

Sürücü, telefonla konuşurken konuşmaya odaklandığı için kırmızı ışıkta geçebilir ya da birine çarpıp o kişinin ölümüne neden olabilir.

Cep telefonu konuşmasına odaklanan sürücü, eyleme geçmede ya da tepki vermede gecikme yaşayacağı için olası bir tehlike ihtimalinde yapması gerekeni yapmakta gecikebilir.

Bir sürücü cep telefonu ile konuşurken eller serbest özelliği ya da hoparlör kullansa bile aklı konuşma ile meşgul olacağı için trafikte bir risk oluşturabilir.











